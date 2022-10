Von der Royal Commission for AlUla unterstützte Forschung liefert neue Erkenntnisse über riesige, uralte Tierfallen, die als „Drachen" bekannt sind

Studien erweitern das Inventar und die geographische Ausdehnung dieser gigantischen Tierfallen, den größten Bauwerken ihrer alten Ära

Die Tiere wurden hunderte von Metern an zusammenlaufenden Steinmauern entlang zu einem plötzlichen Abgrund oder einer verborgenen Grube getrieben

Die RCU enthüllt das kulturelle Erbe der Region durch diese Forschung, die intellektuelle Grundlage für das Kingdoms Institute als Zentrum der Archäologie

Neue, von Experten begutachtete Forschung zu alten steinernen Tierfallen, bekannt als „Wüstendrachen". Es zeigt die anspruchsvolle und umfangreiche Jagd auf Wildtiere aus der späten Jungsteinzeit und zeigt den Einfallsreichtum und vielleicht kollaborativen Charakter der Völker der Region in der Vergangenheit.

Die Bauwerke wurden in den 1920er Jahren von Fliegern als „Drachen" bezeichnet, weil ihre Form von oben betrachtet an altmodische Kinderdrachen mit Luftschlangen erinnert. Die Entstehung und Funktion dieser riesigen, monumentalen Bauwerke war jedoch umstritten.

Dr. Remy Crassard, ein führender Experte für Wüstendrachen, stellt fest, dass sie zu den größten antiken Bauwerken ihrer Zeit gehören. Die ältesten Drachen, im südlichen Jordanien, wurden auf 7000 v. Chr. datiert. Das Alter der neu gefundenen Drachen in Nordwestarabien wird noch bestimmt, scheint aber den Übergang von der späten Jungsteinzeit zur Bronzezeit (5000-2000 v. Chr.) zu überbrücken. Dr. Crassard - der nicht nur dem Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS) Frankreichs angeschlossen ist, sondern auch Co-Direktor des Archäologischen Projekts Khaybar Longue Durée ist, das von der RCU und ihrem strategischen Partner Afalula (Frankreichs Agentur für die Entwicklung von AlUla) gefördert wird - schätzt, dass vor 20 Jahren 700 bis 800 Drachen bekannt waren, verglichen mit etwa 6.500 jetzt, wobei deren Zahl immer noch steigt.

Basierend auf jüngsten Untersuchungen in Saudi-Arabien, Jordanien, Armenien und Kasachstan bestätigt das Team von Dr. Crassard, dass Drachen zur Jagd und nicht zur Domestizierung verwendet wurden, dass sie „eine tiefgreifende Veränderung der menschlichen Strategien zum Fangen von Tieren markieren", und dass „die Entwicklung dieser Megafallen einen spektakulären menschlichen Einfluss auf die Landschaft hat". Drachen könnten zu einem Jagen geführt haben, das weit über das Existenzminimum hinausgeht, was mit einer „Zunahme des symbolischen Verhaltens im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelproduktion und der sozialen Organisation" zusammenhängt. Einige Wildarten, wie Gazellen, könnten ihre Wanderrouten dadurch verändert haben, und andere Arten könnten bis zum Aussterben gejagt worden sein.

In Saudi-Arabien wurden von Rebecca Repper vom - vom RCU-geförderten - Team der University of Western Australia, Aerial Archaeology in the Kingdom of Saudi Arabia - Al Ula, 207 bisher unbekannte Drachen im AlUla County entdeckt. Diese konzentrieren sich besonders auf das Gebiet Harrat 'Uwayrid, ein Hochland mit einem erloschenen Vulkan. Das Team fand heraus, dass eine bestimmte Art von V-förmigen Drachen die in ihrem Untersuchungsgebiet dominierende Form war, im Gegensatz zu Drachen, die anderswo in der Region gefunden wurden. Drachen wurden in einer Vielzahl von Formen beschrieben, darunter V, „Socke", „Beil" und W-förmig.

Unabhängig von der Form haben alle Drachen in der Region Treiblinien aus niedrigen Steinmauern, die zusammenlaufen, um die Tiere in Richtung einer Falle - wie einer Grube oder eines Abgrunds - zu führen. Im Durchschnitt sind die Treiblinien der AlUla-Drachen ca. 200 m lang. Anderswo können sie sich jedoch kilometerweit erstrecken. Frau Repper sagt, dass die geringere Länge die Ortskenntnis der Jäger zeigt, die die Fallen in Gebieten platzierten, in denen bestehende Landschaften die Tierbewegungen auf natürliche Weise einschränkten. Die Platzierung der Drachen deutet auch darauf hin, dass die Jäger ein intimes Wissen über die Bewegungen der Beute hatten.

Während Drachen, die in der AlUla-Region registriert wurden, dazu neigten, Beute in Richtung eines plötzlichen Abgrunds zu leiten, enden Drachen anderswo oft in versteckten Gruben, in denen während einer einzigen Jagd Hunderte von Tieren getötet werden konnten. Dieser Unterschied könnte eine Anpassung an die lokale Geographie oder eine Evolution der Fallenjagd sein.

Die Forschung des Luftarchäologenteams in der Region ergänzt die Arbeit von Dr. Crassard, der Daten über die Drachen von Khaybar zu einer kürzlich veröffentlichten Studie unter der Leitung von Dr. Olivier Barge (CNRS) über die relative Chronologie der Drachentypen beisteuerte. In Khaybar wurden zwei Arten von Drachen unterschieden: traditionell definierte Wüstendrachen und rudimentäre Protodrachen, die kein gut definiertes Gehege haben, das von Fallen oder Gruben umgeben ist. Das Team meint, dass die Protodrachen Vorläufer der Wüstendrachen gewesen sein könnten. Die komplexeren Drachen spiegeln möglicherweise weniger opportunistische und mehr formalisierte Jagdtechniken.

Dr. Rebecca Foote, Direktorin für Archäologie und Kulturerbeforschung an der RCU, sagte: „Diese Studien tragen zu unserem wachsenden Verständnis des reichen kulturellen Erbes der Menschen im Nordwesten Arabiens bei, in diesem Fall mehr über prähistorische Praktiken. Die jüngsten Studien erweitern unsere früheren Entdeckungen der Jungsteinzeit in der Region, einschließlich des Baus großer ritueller Bauwerke, die als Mustatils bezeichnet werden. Zu Beginn der Herbstsaison der von der RCU unterstützten archäologischen Feldforschung mit Teams aus Saudi-Arabien, Frankreich, Australien, Deutschland und darüber hinaus, freuen wir uns auf viele weitere aufschlussreiche Ergebnisse als Teil unseres ehrgeizigen Plans, ein globales Zentrum für archäologische Forschung und Erhaltung in AlUla zu schaffen."

Dieses Zentrum, das Kingdoms Institute, ist derzeit als Forschungsorganisation aktiv und plant, bis 2030 eine physische Präsenz in AlUla zu eröffnen. Die von der RCU geförderte Forschung in und um AlUla erweitert die Wissensdatenbank, die das Kingdoms Institute informieren wird. Die RCU geht davon aus, dass das Institut bis zum Jahr 2035, wenn AlUla 2 Millionen Besucher pro Jahr empfängt, zu einem erstklassigen Ziel wird.

Dr. Ingrid Périssé Valéro, Direktorin für Archäologie und Kulturerbe bei Afalula, sagte: „Die Aufnahme dieser neuen Drachen in AlUla und Khaybar eröffnet wichtige Perspektiven auf die Entstehung, Entwicklung und Verbreitung dieser Jagdbauwerke, die einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der menschlichen Evolution und der Beziehung der Menschheit zur natürlichen Umwelt markierten. Die bahnbrechende Forschung dieser internationalen Teams, einschließlich der Arbeit des französischen Experten Dr. Rémy Crassard, kombiniert die Ergebnisse der Satellitenbildanalyse und der Feldforschung. Dies ist die einzige Möglichkeit, eine genaue Datierung und Funktion durch die Analyse des mit diesen Bauwerken verbundenen Materials zu gewährleisten. Ohne Zweifel wird die laufende Forschung ein Meilenstein in prähistorischen Studien sein."

Die jüngsten Untersuchungen sind im Folgenden detailliert:

'The Use of Desert Kites as Hunting Mega Traps: Functional Evidence and Potential Impacts on Socioeconomic and Ecological Spheres' von Rémy Crassard et al., veröffentlicht im Journal of World Prehistory . Projekt gefördert von CNRS und von der French National Research Agency.

. Projekt gefördert von CNRS und von der French National Research Agency. 'Kites of AlUla County and the Ḥarrat 'Uwayriḍ, Saudi Arabia' von Rebecca Repper et al., veröffentlicht in Arabian Archaeology and Epigraphy . Projekt gefördert von der RCU.

. Projekt gefördert von der RCU. 'New Arabian desert kites and potential proto-kites extend the global distribution of hunting mega-traps' von Olivier Barge et al., veröffentlicht im Journal of Archaeological Science: Berichte. Khaybar-Daten in diesem Artikel stammen aus dem archäologischen Projekt Khaybar Longue Durée.

Informationen zur Royal Commission for AlUla (RCU)

Die RCU wurde im Juli 2017 per königlichem Dekret gegründet, um AlUla, eine Region von herausragender natürlicher und kultureller Bedeutung im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu erhalten und zu entwickeln. Der Langfristplan der RCU umreißt einen verantwortungsvollen, nachhaltigen und sensiblen Ansatz für die städtische und wirtschaftliche Entwicklung, der das natürliche und historische Erbe des Gebiets bewahrt und gleichzeitig AlUla zu einem begehrten Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen macht. Dies umfasst eine breite Palette von Initiativen in den Bereichen Archäologie, Tourismus, Bildung, Kunst, Natur und mehr und spiegelt das Engagement für die wirtschaftliche Diversifizierung, die Stärkung der lokalen Gemeinschaften und die Erhaltung des kulturellen Erbes wider, die im Programm „Vision 2030" des Königreichs Saudi-Arabien als Prioritäten genannt werden.

