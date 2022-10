Eine Feier für mehr Chancengleichheit im ausverkauften Wr. Stadtsaal

Die Zukunft ist besser als ihr Ruf - Ali Mahlodji gibt mit Live Event „Zukunft ist JETZT“ positive Aussichten & verschenkt Online-Programm zur Persönlichkeitsentwicklung

Da draußen gibt es unbezahlbares Wissen, das einer bestimmten Gesellschaftsschicht vorbehalten ist. Dieses Wissen brauchen wir für ein selbstwirksames Leben & trotzdem wird es an keiner Schule, an keiner Uni gelehrt. Außerdem wird Bildung überwiegend weiter vererbt, was die Chancenungleichheit weiter verstärkt. Es braucht mehr Balance, einen Ausgleich & mit futureOne HEROES schaffen wir genau diesen Ali Mahlodji, Gründer futureOne HERO

Wien (OTS) - Gerade jungen Menschen fällt ein positiver Blick in die Zukunft aktuell schwerer denn je. Pandemie, Ressourcen-Engpass, Krieg, ein Arbeitsmarkt im Wandel & eine gleichzeitig immer stärker werdende Chancenungerechtigkeit erhöhen das Angstempfinden & trüben die Aussicht auf zufriedene Lebensgestaltung.

Genau in dieser Zeit der Unsicherheit will Ali Mahlodji Hoffnung geben & lud am 23.10.2022 zum Event „Zukunft ist JETZT“. Rd. 400 Menschen erlebten eine Show, die sich dem Guten in der Welt verschrieben hat. In 90 Min. zeigt Mahlodji, dass die reale Welt & ihre Zukunft besser als ihr Ruf sind. Was es braucht, um das zu sehen & zu verstehen, ist eine neu ausgerichtete Perspektive & den eigenen Wachstumswillen.

Kostenfrei für alle: futureOne HEROES Online-Programm

Die Bühne nutzte Mahlodji, um die neu entwickelte Online-Plattform futureOne HEROES vorzustellen. 13 Module, über 150 Videos, 1 umfangreiches Workbook & die Online-Community begleiten die Teilnehmer:innen auf ihrer transformativen Reise. Die Inhalte wurden mit Expert:innen entwickelt & vermitteln Impulse u.a. aus den Bereichen Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstführung, Sinnfindung & Entrepreneurship.

„ Da draußen gibt es unbezahlbares Wissen, das einer bestimmten Gesellschaftsschicht vorbehalten ist. Dieses Wissen brauchen wir für ein selbstwirksames Leben & trotzdem wird es an keiner Schule, an keiner Uni gelehrt. Außerdem wird Bildung überwiegend weiter vererbt, was die Chancenungleichheit weiter verstärkt. Es braucht mehr Balance, einen Ausgleich & mit futureOne HEROES schaffen wir genau diesen “, erklärt Ali die Motivation hinter dem kostenfreien Zugang.

Weitere Informationen: www.futureone-heroes.com

Unten finden Sie den Download-Link zur vollständigen Presseinfo inkl. Bildmaterial & Video.

Bildmaterial, Video & Pressetext zum Download Hier finden Sie alle Presseninformationen zu futureOne HEROES gesammelt Jetzt downloaden

Rückfragen & Kontakt:

Selma Yakin

PA & PR Ali Mahlodji

+43 660 316 44 64

selma @ ali.do