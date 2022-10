Samariterbund: Rundes Jubiläum für „Spielen Sie Christkind“

Zum zehnten Mal startet der Samariterbund mit der Österreichischen Post AG die Weihnachtsaktion für Kinder in Armut.

Wien (OTS) - Bereits zum zehnten Mal findet die erfolgreiche Weihnachtsaktion von Samariterbund und Österreichischer Post AG statt, bei der Weihnachtspakete kostenlos an sozial benachteiligte Kinder verschickt werden können. „Unsere Aktion ist heuer wichtiger denn je! Wir stehen vor einem – vor allem für viele Familien – sehr schweren Winter. Immer mehr Kinder sind von Armut betroffen. Mit ‚Spielen Sie Christkind‘ zeigen wir diesen Mädchen und Buben, dass jemand da ist, der an sie denkt“, betont ASBÖ-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller.

Christkind kommt auch dorthin, wo Armut Alltag ist

Die Idee, für sozial benachteiligte Kinder Christkind zu spielen, kam von Anfang an gut an. Im Laufe der vergangenen zehn Jahre ist die Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer kontinuierlich gestiegen, 2021 durfte der Samariterbund im Namen des Christkinds schon über 20.000 Weihnachtsgeschenke überreichen. „Angesichts der aktuellen Teuerung bin ich mir sicher, dass auch dieses Jahr wieder viele Leute mitmachen – denn gerade in Zeiten der Krise zeigt sich die große Solidarität in unserem Land ganz besonders“, ist Hundsmüller zuversichtlich.

„Wir blicken auf mittlerweile zehn Jahre ‚Spielen Sie Christkind‘ zurück, unglaublich vielen Kindern konnten wir durch diese Aktion Zuversicht und Hoffnung schenken. Gerade heuer ist es uns umso mehr ein Anliegen, nicht auf die Ärmsten unserer Gesellschaft zu vergessen. Selbstverständlich beteiligen wir uns daher auch 2022 wieder sehr gerne an dieser Aktion“, betont der Generaldirektor der Österreichischen Post AG, DI Dr. Georg Pölzl.

Gratisversand mit #TeamChristkind

Gemeinsam mit der Österreichischen Post AG ruft der Samariterbund dazu auf, Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu schicken. Das Paket muss nur mit dem Hashtag #TeamChristkind versehen werden, schon kann man es gratis bei der Post aufgeben. Außerdem steht unter post.at/geschenkpaket ein Versandetikett zum kostenlosen Downloaden und Ausdrucken bereit.

Samariterjugend hilft Kindern in Not

Die Samariterjugend unterstützt die Aktion tatkräftig. Die jungen Samariterinnen und Samariter helfen beim Sortieren und Verteilen der Packerln. Die Pakete werden rund um die Weihnachtszeit an Kinder aus sozialen Einrichtungen und benachteiligten Familien in ganz Österreich verteilt.

Mehr Infos auf samariterbund.net/christkind oder unter post.at/geschenkpaket

Rückfragen & Kontakt:

Franziska Springer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Hollergasse 2-6, 1150 Wien

Mobil +43 664 88 94 88 35

E-Mail franziska.springer @ samariterbund.net