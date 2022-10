Jugend und Erweiterungspolitik im Fokus des 1. Tages des 18. Salzburg Europe Summit 2022

Wien / Salzburg (OTS) - Zum 18. Mal findet in Salzburg der Salzburg Europe Summit statt. Dieses Jahr steht der internationale Kongress unter dem Motto: „Visionen für Europa: Erwartungen und Realität“. Mit einem Blick auf die Bedürfnisse und Wünsche der europäischen Jugend startete der 18. Salzburg Europe Summit fulminant. Von Portugal bis Georgien waren die jungen Leute gekommen. Für alle war klar: Es kann nur gemeinsam eine Zukunft geben.



In ihrer Keynote Speech betonte die portugiesische EU-Abgeordnete Lídia Pereira, dass die Jugend heute eine stärkere europäische Identität als früher habe. Gerechtigkeit zwischen den Lebenden und den noch nicht geborenen sei entscheidend. Die Autorin und EU-Aktivistin Nini Tsiklauri verwies darauf, dass die Jugend in Georgien heute buchstäblich bereit sei, für europäische Werte zu sterben. Das sei keine Übertreibung, sondern historische Tatsache. Ins gleiche Horn stieß Anastasiia Hatsenko, Studentin und Vorsitzende der Paneuropajugend Kyiv. Auch die Ukrainer seien bereit, für die Freiheit und die europäischen Werte zu sterben, „unglücklicherweise müssen sie es derzeit auch wirklich tun“. Klaudia Shullazi aus Albanien beklagte verstärkte politische Aggressivität, bemerke allerdings einen Wunsch nach Modernisierung, nach Reformen in ihrer Heimat. Das unterstrich auch Nikolina Martinović aus Montenegro. Hinsichtlich der Jugend sei ein besonderes Augenmerk darauf zu richten sei, wie sie sich aktiv einbrächte. Der kosovarische Student Dastid Morina fühle sich eindeutig als Europäer und mache auch Werbung unter seinen gleichaltrigen Kollegen aus EU-Staaten, denen oft nicht bewusst sei, wie viele Vorrechte sie genießen können.



Der erste Tag des Salzburg Europe Summit endete mit der europapolitischen Causa prima unserer Tage, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.



„Wir müssen es deutlich sagen, dies ist die größte Sicherheitskrise in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs,“ betonte die rumänische Sicherheits-Staatssekretärin Simona Cojocaru. Der ukrainische Botchafter Vasyl Khymynets bat die europäische Bevölkerung, ebenfalls standhaft zu bleiben, so wie es die ukrainische Bevölkerung tue. Lukas Mandl, Mitglied des Europäischen Parlaments, betonte, es handle sich um einen Krieg von Putins Russland gegen die freie Welt. Mit Blick auf die EU-Erweiterung verwies er darauf, dass die Staaten des Westbalkan nun schon seit gut zwei Jahrzehnten auf konkrete Schritte warten – dies habe unerwünschte Folgen, etwa durch Einflussnahme außereuropäischer Mächte.



Wie wichtig eine konkrete Perspektive für Entwicklungen sei, betonte auch Maka Botchorishvili, Vorsitzende des EU-Ausschusses des georgischen Parlaments. Rückschläge wie das Referendum 2016 in den Niederlanden hätten in Georgien einige entmutigt, aber „ein Blick auf die Fortschritte zeigt, was möglich ist und dass große Erfolge möglich werden, wenn es eine Perspektive gibt“. Mit Blick auf die heimische Infrastruktur sei man derzeit auf einem guten Weg, erläuterte der österreichische Generalstabschef Rudolf Striedinger. Österreich bereite sich auf viele Eventualitäten vor. „Russland hat diesen Krieg provoziert. Es führen nicht zwei Nationen Krieg, sondern eine hat eine andere überfallen“, stellte Katarina Mathernova, die stv. Generaldirektorin für EU-Erweiterungspolitik in der Europäischen Kommission, klar. Die Historikerin Franziska Davies sprach von einem „Krieg gegen die demokratische Ordnung“, aber es sei auch klar ein neokolonialer, imperialer Krieg. Es offenbare sich immer deutlicher, wie wenig man Russland im Westen verstanden habe.

