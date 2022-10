IRE-Vorsitzender Franz Schausberger zur Eröffnung des 18. Salzburg Europe Summit 2022

Schluss mit den politischen Kleinkriegen – auf zu einer Phase konstruktiver gemeinsamer Lösungen

Salzburg (OTS) - Dieser Summit findet in einer Phase multipler Krisen statt, wie wir sie seit dem Ende des 2. Weltkrieges in Europa nicht mehr gekannt haben, erklärte der IRE-Vorsitzende und Historiker Franz Schausberger. Es habe immer wieder einzelne Krisen, aber nie in einer so geballten Form wie derzeit, gegeben: Covid-Krise und ihre Folgen, Klimakrise, der furchtbare Krieg gegen die Ukraine – also auf europäischem Gebiet – mit all seinen Folgen wie Energiekrise, Versorgungskrise, Inflation und wieder die Migrationskrise. Die Politik – europäisch, nationalstaatlich und nicht zu vergessen: regional und lokal – ist gefordert wie noch nie. Alle Regierungen tappen mehr oder weniger im Dunkeln, es gibt kaum Beispiele aus der Vergangenheit, an denen man sich orientieren könnte.

Schausberger richtete daher einen dringenden Appell an alle Regierungen und Oppositionen: Haltet angesichts dieser geballten Krisensituation inne in euren tagtäglichen zermürbenden und spaltenden Grabenkämpfen und politischen Kleinkriegen, die sich ohnehin meist auf Nebenschauplätzen abspielen und versucht zumindest eine gewisse Zeit lang konstruktiv gemeinsam die wichtigsten Lösungen zu finden. Dadurch könne auch das in ganz Europa angeschlagene Vertrauen in die Politik und letztlich in die Demokratie wieder gestärkt werden, erklärte Schausberger.

Und ein zweites nannte Schausberger: Die Regionen und Kommunen spielen bei der Lösung der Krisen – lasst uns nur an die Migrationskrise oder an den Wiederaufbau der zerstörten Städte und Gemeinden der Ukraine denken – eine entscheidende Rolle. Daher müssen wir alles tun, um Regionen und Kommunen in Europa zu stärken. All die großen Probleme können nicht ohne das engagierte und konstruktive Mitwirken der jungen Generation bewältigt werden. Beim Salzburg Europe Summit habe man daher ganz bewusst auf die Mitwirkung von zahlreichen Jugendlichen aus verschiedenen Ländern wert gelegt.

