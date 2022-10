Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

318 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 23. Oktober 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein E-Bike-Lenker, ein Radfahrer und ein Omnibuslenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 20. Oktober 2022, im Bezirk Reutte, Tirol, bei dem ein 45-jähriger Omnibuslenker getötet wurde. Der 45-Jährige lenkte einen Schulbus auf einer Landesstraße L und wollte einen nur mit Andreaskreuzen und Stop-Tafel gesicherten Bahnübergang überqueren. Er übersah dabei einen herannahenden Güterzug, wodurch der Bus erfasst und gegen einen Betonpfeiler geschleudert wurde. Durch die Wucht des Anpralls wurde der vermutlich nicht angeschnallte Lenker des Schulbusses aus dem Fahrzeug geschleudert und so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag. Die Schulkinder im Bus wurden mit teils schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Lokführer blieb durch den Zusammenstoß unverletzt. Am Wochenende verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen L und eine auf einer Gemeindestraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und einer in Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen eine Vorrangverletzung und in einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung. Ein Verkehrstoter verwendete vermutlich keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 23. Oktober 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 318 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 294, 2020 286 und 2019 349.

