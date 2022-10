Bürgerlisten Oberösterreich und die unabhängige Demo Linz Freiheit laden ein.

Zum Thema: Leistbares Leben

Die Erfolge sind die Abschaffung des Impfpflichtgesetz, dafür haben wir uns eingesetzt mit vereinten Kräften mit der Demobewegung in ganz Österreich. Michael Prinz Sprecher der Demo Linz Freiheit 1/3

Durch unsere Gemeinderät:innen, welche in vielen oberösterreichischen Gemeinden bereits gewählt sind, durch die Vertretung der Basis haben die Bürgerlisten Oberösterreich schon viel im sozialen Bereich bewegen können, damit das Leben in Zukunft auch leistbar bleibt, hierzu braucht es Sozialwohnungen in allen Gemeinden und eine Änderung der Migrationspolitik. Martin Golllner Obmann der Bürgerlisten OÖ 2/3

Wichtig für den Widerstand ist, dass wir gemeinsam gehen. Wir sind eine große Menge, wenn wir zusammenstehen, können wir viel erreichen. Erika Oberpeilsteiner, Demo Linz Freiheit 3/3

Linz/Oberösterreich (OTS) - Armutsmigration, Lohndumping, steigende Energiepreise und horrende Inflation haben die Wohnsituation in Linz und im ganzen Land angespannt.

Als unabhängige, parteifreie Bürgerbewegungen laden die Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ und die Demo Linz Freiheit zu ihrer ersten gemeinsamen Pressekonferenz alle Medien für unabhängigen Journalismus ein, um aufzuzeigen, wie leistbares Leben in Linz und im Oberösterreich möglich ist und welche Rahmenbedingungen dafür geändert werden müssen.

Die Demo Linz Freiheit ist ein Verein. Die erste Kundgebung in Linz wurde am 8. Mai 2020 durchgeführt. Es werden laufend Autocorsos in Linz durchgeführt um sozialen Missstände aufzuzeigen. Der nächste Autocorso ist am 29.10. um 13h beim Lentos.

Die Erfolge sind die Abschaffung des Impfpflichtgesetz, dafür haben wir uns eingesetzt mit vereinten Kräften mit der Demobewegung in ganz Österreich. sagt Michael Prinz, Organisator der Demo Linz Freiheit

Die Bürgerlisten Oberösterreich ist eine Partei und wurde am 1.3.2019 gegründet.*



Durch unsere Gemeinderät:innen, welche in vielen oberösterreichischen Gemeinden bereits gewählt sind, durch die Vertretung der Basis haben die Bürgerlisten Oberösterreich schon viel im sozialen Bereich bewegen können, damit das Leben in Zukunft auch leistbar bleibt, hierzu braucht es Sozialwohnungen in allen Gemeinden und eine Änderung der Migrationspolitik. sagt Martin Gollner Obmann der Bürgerlisten Oberösterreich und Österreich.

Wichtig für den Widerstand ist, dass wir gemeinsam gehen. Wir sind eine große Menge, wenn wir zusammenstehen, können wir viel erreichen. sagt Erika Oberpeilsteiner von der Demo Linz Freiheit.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Anbei der Link zum Foto: https://rumble.com/v1lwh2q-der-gemeinde-und-impfarzt-dr.-gollner-bei-klartext-mit-edith.html

*https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerlisten_Ober%C3%B6sterreich

https://www.ots.at/pressemappe/33920/buergerlisten-oesterreich



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pressekonferenz der Bürgerlisten Oberösterreich und der Demo Linz Freiheit

Thema: leistbares Leben



Teilnehmer:

Martin Gollner

Michael Prinz

Erika Oberpeilsteiner

Datum: 03.11.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: OÖ. Presseclub Saal C, Nur für Journalisten. Die Platzkarten sind postalisch ausgesendet.

Landstraße 31, 4020 Linz, Österreich

Url: http://www.buergerlistenooe.at

Nur für Journalisten (12 Sitzplatzkarten bereits ausgesendet) jetzt buchen

Rückfragen & Kontakt:

Bürgerlisten Österreich

Anna Berndorfer

Parteisekretärin

0727629208

martin.gollner @ ku-linz.at

www.wirbuergerlisten.at

www.buergerlistenooe.at

www.dr-gollner.at



DemoLinzFreiheit

Michael Prinz 069911300600

Erika Oberpeilsteiner

https://demolinzfreiheit.com

t.me/DEMOSLINZFREIHEIT