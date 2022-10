PULS 4 Gründer Markus Breitenecker zum Ableben von Dietrich Mateschitz

Wien (OTS) - ProSiebenSat.1 PULS 4 CEO Markus Breitenecker über Dietrich Mateschitz, Red-Bull-Gründer, Unternehmer und Medienmacher: „Dietrich Mateschitz war ein mutiger Gründer. Er hat mit Red Bull nicht nur ein Milliardenimperium gegründet, sondern ein Produkt geschaffen, das tatsächlich Flügel verliehen hat. Sein Vermögen hat er in Österreich darin investiert, was sinnvoll ist: In Qualitätsmedien. Er hat den österreichischen Medienstandort mit seinen zahlreichen Medienprodukten gestärkt, geprägt und viele Arbeitsplätze im Land geschaffen. Ich danke für eine immer gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe, seine stete Bereitschaft zu guter Kooperation am Medienmarkt, erfolgreiche gemeinsame Projekte sowie inspirierende Gespräche.“

„Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt der Familie. Ich wünsche den Angehörigen und den Kolleg:innen viel Kraft für diese schwere Zeit.“

