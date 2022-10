Innenminister Karner bei Hauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins

Hauptversammlung am 22. Oktober 2022 in Waidhofen an der Ybbs – Karner dankt für ehrenamtliches Engagement

Wien (OTS) - „Gerade in Zeiten wie diesen ist ehrenamtliches Engagement nicht selbstverständlich – über 15.000 ehrenamtliche und 10.000 freiwillige Helferinnen und Helfer haben sich im Alpenverein dem Umwelt- und Naturschutz verschrieben. Das sind stolze Zahlen“, sagte Innenminister Gerhard Karner bei der Hauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins am 22. Oktober 2022 in Waidhofen an der Ybbs. „Für ihre Arbeit, ihr Engagement und ihre Leistungen gebührt ein großes Dankeschön.“

Zwtl.: Berührungspunkte zwischen Alpenverein und Innenressort

Die Alpinpolizei des Innenministeriums ist in laufendem Kontakt mit den einzelnen Sektionen sowie der Landes- und Bundesorganisation des Österreichischen Alpenvereins, um u.a. gemeinsame Projekte wie die Präventionsarbeit zur Vermeidung von Unfällen beim Alpin- und Bergsport voranzutreiben. Außerdem sind beide Organisationen im Vorstand des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit vertreten.

Zwtl.: Österreichischer Alpenverein

Der Österreichische Alpenverein wurde im Jahr 1862 gegründet. Er ist ein Verein für Bergsportbegeisterte und beinhaltet Themen wie Förderung und Ausübung von Bergsport, Wandern, Bergsteigen, Klettern, Skitouren, Mountainbiken sowie alpine Trendsportarten. Außerdem beschäftigt sich der Österreichische Alpenverein mit Natur und Umweltschutz sowie Jugendarbeit und soziales Engagement.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Oberst Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at