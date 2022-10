Winzerpfad Höflein feiert 25-jähriges Jubiläum

LH Mikl-Leitner: „Hier stehen Tradition, Brauchtum, die Gesellschaft und unsere Weintradition im Mittelpunkt“

St. Pölten (OTS) - Zum 25. Mal luden die Winzerinnen und Winzer der Gemeinde Höflein bei Bruck an der Leitha am heutigen Samstagnachmittag zahlreiche Besucherinnen und Besucher zur Eröffnung des Winzerpfades Höflein. Unter den Gästen war auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die sich nach der Begrüßung durch Bürgermeister Otto Auer für die Einladung zu diesem Fest bedankte, das die Möglichkeit biete, „Kraft zu tanken für all das, was am Weg vor uns liegt“ und nannte den 25. Winzerpfad Höflein einen besonderen Anlass in einem besonderen Jahr: „Nämlich 100 Jahre eigenständiges, souveränes Niederösterreich“ und weiter: „Wir nutzen dieses Jubiläum immer wieder, um all das in den Mittelpunkt zu stellen, was uns wert und wichtig ist und was Niederösterreich und auch Höflein ausmacht:

unsere Traditionen, unser Brauchtum, unsere Gesellschaft und unsere Weintradition.“

Mikl-Leitner bedankte sich bei allen, die dieses Fest organisiert haben und würdigte den Einsatz der Winzerinnen und Winzer, Heurigenwirte, Gastgeber und vielen Freiwilligen, die hinter der Veranstaltung stehen: „Wenn ich mich hier umschaue, dann sehe ich ganz viele Leistungsträgerinnen und Leistungsträger aus den verschiedensten Bereichen, sei es Wirtschaft, Landwirtschaft bis hin zum Weinbau, wo ich weiß, dass alle anpacken, wenn es um die Herausforderungen der Zukunft geht.“

Das wären viele Herausforderungen, denke man an den Krieg in der Ukraine, der mit sehr viel menschlichem Leid, aber auch sehr vielen nachhaltigen Auswirkungen auf uns alle verbunden sei. Hier brauche es zwei Stoßrichtungen, einerseits „rasch zu handeln und zu helfen, damit die Menschen gut durch die Krise kommen“, so die Landeshauptfrau und andererseits „Investitionen in die Zukunft.“ Sie nannte beispielhaft die beiden Themenbereiche Energie und Familie und gerade hier sei Höflein und die gesamte Region Vorreiter. Mikl-Leitner: „Vorreiter, wenn es um erneuerbare Energie durch Windkraft und Photovoltaik geht, aber auch Vorreiter im Bereich Familie und Kinderbetreuung.“ Hier tue die Region ihr Bestes, um die Ziele, die das Land Niederösterreich sich gesteckt hat, zu erreichen – nämlich Energieunabhängigkeit, „wo wir Stromerzeugung aus Windenergie um 200 Prozent und Photovoltaik um 350 Prozent erhöhen werden“. Als Ziel beim Thema Familie erklärte die Landeshauptfrau:

„Hier wird das Land viel investieren, um Familien noch mehr dabei zu unterstützen, Familie und Beruf zu vereinbaren.“

Mikl-Leitner sagte abschließend: „Viele Herausforderungen liegen vor uns, aber mir wird nicht bange, wenn ich daran denke, dass gerade der Blick zurück in die Geschichte zeigt, dass Niederösterreich aus allen Krisen immer wieder gestärkt hervorgegangen ist.“

Im Anschluss fand die Ehrung des Höfleiner Heurigen Artner statt, der zum „Besten Heurigen Österreichs bei Falstaff 2022“ gekürt wurde. Das ganze Wochenende können Besucherinnen und Besucher die aktuellen Weinsortimente der teilnehmenden Weingüter und regionale Köstlichkeiten probieren und dabei mit einem Bummelzug von Weingut zu Weingut fahren. Der Winzerpfad Höflein wartet zudem mit musikalischer Unterhaltung und einem Kinderprogramm auf. Auch das Familienmuseum Leopold hat im Zuge des Winzerpfades Samstag und Sonntag geöffnet.

