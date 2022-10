Bundesheer: Verteidigungsministerin Tanner bei Angelobung von Rekruten anlässlich des Jubiläums „65 Jahre Garnison Allentsteig“

200 Rekruten aus Allentsteig sprachen ihr Treuegelöbnis

Wien (OTS) - Gestern Freitag, den 21. Oktober 2022, feierte die Garnison Allentsteig mit einem Festakt ihr 65-jähriges Bestehen. In diesem Rahmen wurden im Herzen der Garnisonsstadt rund 200 Rekruten des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4 und des Truppenübungsplatzes Allentsteig angelobt. Der Militärkommandant von Niederösterreich, Brigadier Martin Jawurek freute sich, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Landesrat Ludwig Schleritzko und den Chef des Generalstabes, General Rudolf Striedinger, zur Jubiläumsfeier begrüßen zu können.

„Es war mir eine ganz besondere Freude, diesem Festakt beiwohnen zu dürfen. Mit dem Gelöbnis übernehmen die Grundwehrdiener Verantwortung für sich und das Bundesheer. Sie stellen somit die Basis unseres Heeres und sorgen auch für Nachwuchs im Kaderbereich sowie in der Miliz. Zusätzlich wurde auch das 65-jährige Bestehen des Truppenübungsplatzes Allentsteig feierlich gewürdigt. Auf dieser Trainings- und Ausbildungsstätte kann vor allem die Truppe ihren Kernaufgaben nachgehen. Ich wünsche den Grundwehrdienern noch eine lehrreiche Zeit beim Bundesheer und den Bediensteten am Truppenübungsplatz Allentsteig erfolgreiche weitere Jahre“, so Verteidigungsministerin Tanner.

Im Jahr 1957 wurde das Gebiet des heutigen Truppenübungsplatzes Allentsteig dem Österreichischen Bundesheer zur militärischen Nutzung übergeben. Somit wurde vor 65 Jahren die Garnison Allentsteig begründet. Ein Teil des übergebenen Gebietes war auch die heutige Lichtenstein-Kaserne, Sitz des Kommandos, der Stabskompanie und der beiden Panzerhaubitzbatterien des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4. Zur Feier dieses Jubiläums wurden rund 200 Rekruten des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4 und des Truppenübungsplatzes Allentsteig im Herzen ihrer Garnisonsstadt angelobt. Außerdem erneuerte in diesem feierlichen Rahmen der Truppenübungsplatz Allentsteig seine langjährigen Partnerschaften mit zivilen Institutionen aus Wirtschaft und Gebietskörperschaften. Heute zählen zur Garnison Allentsteig neben dem Truppenübungsplatz Allentsteig und jenen Teilen des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4 die in der Lichtenstein-Kaserne stationiert sind, das Militärservicezentrum 6 (Allentsteig), die Munitionslagerabteilung Edelbach, die Truppenärztliche Ambulanz am Truppenübungsplatz Allentsteig sowie eine Wetterbeobachtungsstation der Luftstreitkräfte.

Der Truppenübungsplatz Allentsteig ist der größte Truppenübungsplatz Österreichs. Er dient dem Österreichischen Bundesheer auf einer Gesamtfläche von 157 Quadratkilometern zur Vorbereitung für Einsätze im In- und Ausland, einschließlich Scharfschießen mit allen im Bundesheer eingeführten Waffensystemen. Auf den Schießbahnen des Truppenübungsplatzes wird an mehr als 200 Tagen pro Jahr geschossen. Soldatinnen und Soldaten aus ganz Österreich sorgen mit etwa 100.000 Nächtigungen pro Jahr für eine hohe Auslastung der Unterkünfte.

Das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 4 ist in den Garnisonen Allentsteig und Horn beheimatet. Das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 4 wirkt als „Augen und Ohren“ der 4. Panzergrenadierbrigade. Es trägt mit seinen Aufklärungskräften zur Erstellung eines permanent verfügbaren Lagebildes bei, welches für die militärische Führung als Entscheidungsgrundlage für den Einsatz benötigt wird. Das Bataillon sorgt gleichzeitig mit seinen Panzerhaubitzbatterien für die weitreichende Feuerunterstützung.

