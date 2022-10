Nach 36 Jahren: Große Katz-Retrospektive im Guggenheim

ALBERTINA-Leihgaben aktuell in New York zu sehen

Wien (OTS) - Alex Katz, einer der bedeutendsten Vertreter der zeitgenössischen US-amerikanischen Kunst, feiert dieses Jahr seinen 95. Geburtstag - und mit ihm die wichtigsten Kunstmuseen der Welt. Im New Yorker Guggenheim Museum eröffnete gestern, am 21. Oktober, eine große Retrospektive, die auch bedeutende Leihgaben der ALBERTINA beinhaltet.

Die soeben eröffnete Ausstellung im Guggenheim Museum ist von besonderer Bedeutung, da es die erste große Werkschau von Alex Katz seit der großen amerikanischen Übersichtsausstellung seines Werks im Whitney Museum of American Art vor 36 Jahren ist.





„Einer der einzigartigsten Maler der US-Kunst“

„Mit seinen 95 Jahren ist Katz einer der einzigartigsten Maler der amerikanischen Kunst, ein überzeugter Anhänger der New Yorker Malereischule der Nachkriegszeit, der es jedoch verschmähte, sich der Elite anzuschließen oder von ihr ausgeschlossen wurde - Abstrakter Expressionismus, Pop, Minimalismus, Farbfeld. Nichtsdestotrotz absorbierte er Aspekte von ihnen allen, manchmal bevor sie sich formierten“, so Roberta Smith, Co-Chef-Kunstkritikerin der New York Times in ihrer Rezension zur Ausstellung.

Zu sehen sind die wichtigsten Werkserien, Porträts, Blumen- und Wasserbilder bis hin zu den flachen Cut-Outs. Beginnend mit einem Porträt seiner Mutter Ella Marion in einem roten Pullover aus dem Jahr 1946 und endend mit einem kürzlich entstandenen Gemälde seiner Frau und lebenslangen Muse Ada umspannt die New Yorker Schau die Gesamtheit von Katz' bisheriger, fast acht Jahrzehnte währenden Karriere.

Smith, New York Times: „Die 154 Kunstwerke der Ausstellung - 75 oft großformatige Leinwände, begleitet von etwa 79 winzigen Collagen, Ölstudien, Drucken, Zeichnungen und figurativen Ausschnitten aus bemaltem Aluminium - wurden von der Kuratorin Katherine Brinson sorgfältig ausgewählt und installiert, um das, was die Spirale am besten kann, voll zur Geltung zu bringen: eine einfache chronologische und zunehmend aufschlussreiche Geschichte erzählen. Sie zeigt uns, wie Talent, Entschlossenheit und individuelle Sensibilität zu großer Kunst geformt werden und ihren Schwung über die Zeit beibehalten. Das ist es, was eine Retrospektive tun sollte, und Katz' Werk tut dies mit außerordentlicher Klarheit, ja fast Transparenz“, kommentiert Roberta Smith in ihrem Artikel vom 20. Oktober.

ALBERTINA: größte Katz-Sammlung Europas

Die ALBERTINA besitzt die größte Katz-Sammlung in Europa und würdigt das Werk des Künstlers, der dem Haus bereits kapitale Schenkungen zukommen ließ, zu seinem 95. Geburtstag im kommenden Jahr ab März 2023.

Aktuell im New Yorker Guggenheim sowie im Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid waren bis September ebenfalls Hauptwerke von Katz aus der Sammlung der ALBERTINA zu sehen.





Die Ausstellung ‚Alex Katz. Cool Painting‘ ist von 7. März bis 4. Juni 2023 in der ALBERTINA zu sehen.

Alex Katz: Zum 95. Geburtstag « ALBERTINA Museum Wien

Rezension von Roberta Smith, New York Times, 20.10.2022:

Alex Katz: Six Ramps of a Painter’s Progress - The New York Times (nytimes.com)













