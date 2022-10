Neuer Podcast führt "Rund ums Parlament"

Parlament startet zum Nationalfeiertag mit "akustischen Spaziergängen" rund ums und ins Herz der Demokratie

Wien (PK) - Das Parlamentsgebäude am Wiener Ring wird Anfang 2023 eröffnet. Bereits am Nationalfeiertag startet ein neuer Podcast des Parlaments, der Bürgerinnen und Bürgern Einblicke in das Herz der österreichischen Demokratie und in das Hohe Haus am Wiener Ring erlaubt.

Wo fängt für Sie Demokratie an? Wie funktioniert das Parlament? Wer hält es am Laufen? Warum ist es so wichtig? All diese Fragen werden in einem neuen Podcast gestellt, der am 26. Oktober 2022 mit akustischen Spaziergängen loslegt und den es alle zwei Wochen neu geben wird.

Gastgeberin Tatjana Lukáš wird dabei Menschen treffen, die das österreichische Parlament mit Leben füllen, die Teil davon sind, die es von außen betrachten, die es zu verstehen versuchen oder anderen dabei helfen, es zu verstehen - vom Sprecher der Parlamentsdirektion über Journalistinnen, Experten für digitale Demokratie und Demokratiepreisträgerinnen bis hin zu Kindern und erwachsenen Menschen.

Erste Folge: "Parlament on Tour" stellt sich vor

In der ersten Folge bewegen wir uns weg vom Parlament, allerdings nur räumlich. Mit der interaktiven Wanderausstellung "Parlament on Tour" geht das Parlament auf Reisen durch alle neun Bundesländer und ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern, Demokratie und Parlamentarismus vor Ort zu entdecken. Die erste Station ist der Josefsplatz vor der Hofburg in Wien, wo die Ausstellung am Nationalfeiertag eröffnet wird.

Gastgeberin Tatjana Lukáš begleitet die Hörerinnen und Hörer durch den Podcast

Die Tirolerin Tatjana Lukáš begleitet die Zuhörerinnen und Zuhörer durch den Podcast. Sie ist seit 2018 am österreichischen Podcast-Markt zuhause, leitet das Unternehmen "Happy House Media", ist Programmleiterin beim "Podcast-Institut", Gründerin der "Podcastwelt" und betreibt einen eigenen Podcast, nämlich "Drama Cabonara". Auch abseits des Podcast-Markts blickt sie auf eine breite journalistische Erfahrung als Redakteurin im Bereich digitale Medien zurück.

Als Produktionspartner begleitet das Parlament das Leipziger Unternehmen "Die Podcastproduzenten", das in einem EU-weiten Vergabeverfahren als Bestbieter hervorgegangen ist. "Die Podcastproduzenten" arbeiteten mit bekannten Verlagshäusern zusammen, wie dem "Spiegel" und der "Süddeutschen Zeitung". Sie sind unter anderem Träger des European Podcast-Award sowie des Deutschen Radiopreises. (Schluss) see

HINWEIS: Der Podcast "Rund ums Parlament" kann ab 26. Oktober 2022 auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder Amazon Music, abonniert werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Parlaments.

