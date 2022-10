TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 22. Oktober 2022 von Mario Zenhäusern "Unter Beobachtung"

Innsbruck (OTS) - Das neue Regierungsteam in Tirol wird daran gemessen werden, ob „Stabilität in der Krise. Erneuerung für Tirol“ mehr als nur ein schöner Titel für das Koalitionsübereinkommen ist. Es steht viel auf dem Spiel.

Die letzten Tage seien von fundamentaler politischer Unruhe geprägt gewesen, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag in einem überaus emotionalen Statement. Er verlangte von allen politisch Verantwortlichen, aber insbesondere von Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer, eine „Generalsanierung des Vertrauens“. Was in den letzten Tagen rund um die ÖVP-Korruptionsaffäre öffentlich wurde, gehe „an die Substanz unserer Demokratie“.

Deutliche Worte. Tatsächlich offen­bart der Schlagabtausch zwischen Thomas ­Schmid, dem ehemaligen ÖBAG-Chef und Generalsekretär im Finanzministerium, und Ex-Kanzler Sebastian Kurz sowie anderen im Dunstkreis der türkisen ÖVP ein Sittenbild, das selbst hartgesottene Polit-Beobachter schaudern lässt. Der vom selbst ernannten Kurz-„Prätorianer“ beschriebene Sumpf aus Postenschacher, Interventionen, Freunderlwirtschaft, Amtsmissbrauch und getürkten Umfragen übertrifft alles bisher Dagewesene. Umso bemerkenswerter ist die Nicht-Reaktion der aktuellen ÖVP-Spitze. Keine Spur von einem Eingeständnis, dass in der türkisen Ära etwas nicht richtig gelaufen ist. Kanzler Nehammer will die mahnenden Worte des Bundespräsidenten zwar ernst nehmen, erklärte er. Und er betonte, wie wichtig ihm volle Aufklärung und Transparenz seien. Jetzt aber habe er sich um die echten Probleme der Menschen in Österreich zu kümmern. Auch eine Art, mit der unverhohlenen Kritik des Staatsoberhaupts umzugehen.

Die Probleme der ÖVP bei der Aufarbeitung von Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht wurden, sind ebenso manifest wie umstrittene Rekrutierungsverfahren bei Personalentscheidungen. Das Strickmuster ist, wie aktuell die Besetzung der ÖVP-Mitglieder in der neuen Tiroler Landesregierung belegt, immer dasselbe: Ausschlaggebend sind in erster Linie bündische Zugehörigkeit, Geschlecht, Seilschaften und Herkunft. Im Ideal­fall decken sich diese Auswahlkriterien mit der fachlichen Expertise der Auserkorenen. Ob das auch beim neuen Regierungsteam der Fall ist, wird die Zukunft weisen.

Das Team um den neuen Landeshauptmann Anton Mattle und seinen Stellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) steht jedenfalls unter Beobachtung. Beide Koalitionspartner, vor allem aber die ÖVP, werden daran gemessen werden, ob sie bereit sind, neue Wege einzuschlagen. Genau das nämlich ist jetzt nötig. Die Landesregierung ist geradezu gezwungen, ihren Teil zur Generalsanierung des Vertrauens beizutragen, die der Bundespräsident fordert. Sonst gibt’s bei den nächsten Wahlen ein böses Erwachen. Es steht viel auf dem Spiel.





