Oö. Volksblatt: "Der Hemmschuh" (von Dominik HENNERBICHLER)

Ausgabe vom 22. Oktober 2022

Linz (OTS) - Auch Kindergärten und Krabbelstuben leiden unter akutem Personalmangel. Das haben Gewerkschaften mit der Androhung von Warnstreiks noch einmal deutlich gemacht. Mit der Einladung zu Verhandlungen ist LH-Stv. Christine Haberlander sichtlich um Deeskalation bemüht. Niemandem würden streikende Kinderpädagogen in dieser Situation weiterbringen. Leidtragende wären in erster Linie aber vor allem die Kinder und Eltern. Dass sich nun alle Beteiligten an einen Tisch setzen und an weiteren Lösungen arbeiten, ist positiv zu bewerten. Ob eine Erhöhung der Gehälter, wie sie die Gewerkschaft fordert, alleine den Personalmangel löst, darf aber bezweifelt werden. Zumal sich die Frage stellt, wie viel mehr Gehalt dafür notwendig wäre. Größter Hemmschuh ist und bleibt die Demographie. Es wird hier Lösungen auf höherer Ebene brauchen, um das Problem (von so vielen Branchen) auch nachhaltig in den Griff zu bekommen.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at