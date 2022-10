LITEON Technology meldet für die ersten 9 Monate 2022 Nettogewinn von 10,3 Mrd. NT$ und Gewinn pro Aktie von 4,51 NT$, Rekordbruttogewinn und -Betriebsgewinn

Taipeh (ots/PRNewswire) - TAIPEH, 21. Oktober 2022 /PRNewswire/ – LITEON Technology (2301-tw) meldete für das dritte Quartal einen konsolidierten Umsatz von 46,2 Mrd. NT$, ein Plus von 7 % gegenüber dem Vorquartal bzw. 10 % gegenüber dem Vorjahr und erreichte damit einen Rekordwert für den gleichen Zeitraum in drei aufeinanderfolgenden Jahren. Dies ist auf das Wachstum in den Bereichen Energiemanagement im Cloud Computing, Automobilelektronik und High-End-Optokoppler zurückzuführen. Dank der Optimierung des Produktmix, des steigenden Produktionswerts und der Marktanteilgewinne betrug die Bruttogewinnspanne 19,5 %, was einem Anstieg um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttogewinn erreichte 9 Mrd. NT$, die Betriebsgewinnmarge betrug 9,5 %, was einem Anstieg von 1,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und der Betriebsgewinn erreichte 4,4 Mrd. NT$. Der Nettogewinn belief sich auf 4,2 Mrd. NT$ und der Gewinn pro Aktie erreichte einen Rekordwert von 1,86 NT$, ein Plus von 40 % gegenüber dem Vorjahr. Die Nettoliquidität erreichte 36,6 Mrd. NT$, was auf das aggressive Management des Betriebskapitals und den starken positiven freien Cashflow aus der Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist.

LITEON erreicht weiterhin das Ziel eines profitablen Wachstums. Der kumulierte Umsatz der ersten neun Monate des Jahres 2022 erreichte 130,4 Mrd. NT$, ein Plus von 8 % im Jahresvergleich. Die Bruttogewinnspanne und die Betriebsgewinnmarge betrugen 19,1 % bzw. 9 %, ein Plus von 0,1 % bzw. 1,2 % im Vergleich zum Vorjahr, was ebenfalls einen Rekordwert des gleichen Zeitraums darstellt. Der Bruttogewinn und der Betriebsgewinn erreichten 24,8 Mrd. NT$ bzw. 11,7 Mrd. NT$, was einem Anstieg um 9 % bzw. 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich insgesamt auf 10,3 Mrd. NT$, der Gewinn pro Aktie auf 4,51 NT$. In der Zwischenzeit erreichten die F&E-Ausgaben 4 % des Umsatzes, was einem Anstieg von rund 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei die größten Investitionen in Software, Firmware und Systemintegration in das Wachstum von drei Kerngeschäftsbereichen getätigt wurden.

„Im dritten Quartal stiegen der Umsatz und der Betriebsgewinn um 10 % bzw. 25 % gegenüber dem Vorjahr; der Gewinn pro Aktie stieg um 40 % gegenüber dem Vorjahr und erreichte damit einen Quartalsrekord. LITEON gewann als Folge der Investition in die Produktentwicklung von fortschrittlichen Energiesystemen in den letzten Jahren einen dominierenden Marktanteil bei neuen Modellen und bei Ausschreibungen großer globaler Rechenzentrums-Kunden. In der Automobilelektronik haben wir ein reibungsloses Lieferwachstum durch LED-Fahrzeugbeleuchtung, FAS-Kameramodule und neue Modelleinführungen von EV-Ladegeräten sichergestellt und konnten neue Geschäfte von Automobilmarken, kommerziellen High-End-Flotten sowie europäischen und amerikanischen Betreibern von Ladestationen gewinnen. Darüber hinaus wird mit der Kapazitätserweiterung in Nordamerika erwartet, dass das Energiemanagementsystem für Rechenzentren und EV-Ladegeräte die Versuchsproduktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 hochfahren wird", erklärte Anson Chiu, Präsident von LITEON Technology.

Für die Zukunft erwartet LITEON das sequentielle Wachstum des Umsatzes und Gewinns im vierten Quartal, das hauptsächlich durch das Cloud-Computing-Energiemanagement, 5G-Kleinzellen, AIoT, Automobilelektronik und Optokoppler angetrieben wird.

