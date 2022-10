Lebenshilfe begrüßt Attraktivierung des Zivildienstes

Im Gespräch mit Frau Staatssekretärin Plakolm bei uns in der Lebenshilfe Tirol wurde sehr deutlich, wie vielfältig der Wert des Zivildienstes ist. Für viele Zivildiener ist das der erste Berührungspunkt mit dem Sozialwesen. Alle Zivildiener werden zu Multiplikatoren für das Sozial- und Gesundheitswesen und für einige stellt der Zivildienst den Einstieg in eine Berufskarriere in unserem Bereich dar. Wir waren uns beim Besuch der Frau Staatssekretärin bei uns in der Lebenshilfe einig, dass es daher wichtig ist, den Zivildienst zu attraktiveren und den Zivildienern unsere Anerkennung durch eine Erhöhung des Grundentgelts zu zeigen

Georg Willeit, Geschäftsführer Lebenshilfe Tirol und Vorsitzender GF Beirat der Lebenshilfe Österreich

