Spiro™, die Agentur für Markenerfahrung im Rahmen der GES Collective, gibt den Start der Reihe zum Thema „Vordenkerrolle" bekannt

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Podiumsdiskussionen richten sich an Vermarkter, Veranstaltungsplaner und konzentrieren sich auf Veränderungen in der Eventbranche

Spiro™, die globale Agentur für Markenerfahrung für das NEW NOW™, ist stolz darauf, den Launch von n·Spiro™ bekanntgeben zu können, einem Vordenker-Programm, das Marketing-, Branding- und Veranstaltungsprofis dabei helfen soll, sich an laufende Veränderungen in der Branche anzupassen und sie für die Vorteile ihrer Kunden und Verbraucher zu nutzen.

Während das Klima in der Event- und Erlebnisbranche heute ganz anders ist, als noch vor ein paar Jahren, ist Spiro nicht nur bereit, diese Branchenveränderungen zu akzeptieren und sich daran anzupassen, sondern hilft auch anderen Fachleuten und Unternehmen, das Gleiche zu tun.

Das Programm zielt darauf ab, die Verbindungen zwischen aktuellen Branchentrends und sich abzeichnenden Makrotrends herzustellen und auf sich entwickelnde Branchenbeispiele für transformative Marken zu verweisen, die darum kämpfen, in einem sich schnell verändernden Markt zu überleben und Erfolg zu haben. Es wird sich auch darauf konzentrieren, was Unternehmen und Fachleute tun können, um Wertversprechen für ihre Kunden auszubauen und sich besser an die neue Normalität nach der Pandemie und den neuen rasanten in alle Richtung gehenden Zustand der Eventbranche anzupassen.

n·Spiro konzentriert sich auf das, was als „die Big 5 bezeichnet wird: Innovation, Erkenntnisse, Ideen, Intelligenz und Inspiration" und bietet zukunftsorientierte Anregungen durch Omnichannel-Content, einschließlich White Papers, lesenswerten Artikeln, Interviews, Videos und anderen Ressourcen, um über eine breite Palette von Themen zu reflektieren, die für die Branche relevant sind. Content-Themen beziehen sich auf entscheidende menschliche Bedürfnisse, sich entwickelndes Verbraucherverhalten und die enormen Veränderungen, die die Veranstaltungsbranche revolutionieren und darauf, wie Marken diese bewältigen können, um die Kraft der Gemeinschaft zu nutzen und dauerhaften Erfolg zu erzielen.

„In einer Zeit, in der viele ihre alten Angebote und Arbeitsweisen fortführen, stellt Spiro sich auf eine Zukunft ein, die sich ständig wechselt und sich verändert", sagte Jeff Stelmach, Global President von Spiro. „Neue Verhaltensweisen oder Präferenzen, die undefiniert oder unbedeutend erscheinen, können zu Änderungen führen, die die gegenwärtige Situation dauerhaft verändern. Es liegt an unserem Team von Futuristen, Innovatoren, Denkern und Schöpfern, den Rahmen für umsetzbare, inspirierende Veranstaltungen und Erlebnisse zu schaffen – und Lösungen und Möglichkeiten zu entwickeln, damit unsere Kunden und die Branche insgesamt das Gleiche tun können."

n·Spiro wird auch die Themen seines Programms anhand von Keynotes, Sitzungsraumpräsentationen und anderen Bühnenevents und virtuellen Veranstaltungen einem ausgewählten Publikum vorstellen. Nutzer können sich registrieren, um das erste Thema, „Sieben Veränderungsbewegungen, die sich auf die Veranstaltungsbranche auswirken", über die Website von Spiro herunterzuladen.

„Die Vordenkerrolle fördert das Experimentieren und die Innovation", merkte Beki Winchel, Direktor für Vordenker und Innovation bei Spiro an. „Den Status quo in Frage zu stellen und die Herausforderungen für Unternehmen und Verbraucher aus einer anderen Perspektive anzugehen, eröffnet denjenigen, die bereit sind, Risiken einzugehen, eine Welt voller Möglichkeiten. Während der Umbruch weiterhin ganze Branchen erschüttert und neu gestaltet, gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um den Schritt zu wagen und durch branchenübergreifende Intelligenz einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen."

Weitere Informationen über Spiro und die laufenden Bemühungen der Agentur, neue Branchenstandards festzulegen und mehr Bildungsmöglichkeiten zu schaffen, finden Sie auf ThisIsSpiro.com.

