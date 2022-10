Field Agent übernimmt SimpliField und vereint die Vorteile der Einzelhandel-Audits mit den Vorteilen des Performance-Managements im Einzelhandel

Fayetteville, Arkansas, und Paris (ots/PRNewswire) - Durch die Übernahme entsteht die erste End-to-End-Suite von Lösungen, die Unternehmen weltweit dabei unterstützt, Herausforderungen in den Abläufen des Einzelhandelsgeschäfts zu erkennen, zu verstehen und zu meistern.

Field Agent, der langjährige Marktführer für standortspezifische Audits auf Filialebene, Einblicke und Produkttestlösungen, gab heute die Übernahme von SimpliField bekannt, einer Mobile-First-Plattform für verteiltes Workforce-Management mit Sitz in Paris, Frankreich. Das Ziel der Transaktion ist es, Markenherstellern, Einzelhändlern und Restaurants die Tools zur Identifikation, Analyse und Verbesserung der Einzelhandelsabläufe bereitzustellen, mit denen sie im stationären Einzelhandel erfolgreich sein können.

Field Agent nutzt ein Crowdsourcing-Panel von über zwei Millionen Kunden auf der ganzen Welt, um Ladenpreise, Produktverfügbarkeit, Display-Compliance und viele weitere Funktionen in der Ladenumgebung zu überprüfen. Mit der Übernahme von SimpliField und seiner innovativen Retail-Performance-App haben Einzelhändler und Markenhersteller nun dank Field Agent die Möglichkeit, die Vorgänge in ihrem Geschäft zu verstehen und über SimpliField die erforderlichen Maßnahmen mit dem Verkaufspersonal durchzuführen.

Laut Rick West, CEO und Mitbegründer von Field Agent, wird die Übernahme die Vorteile der Einzelhandel-Audits mit den Vorteilen des Performance-Managements im Einzelhandel kombinieren.

„Die Vision von SimpliField für effiziente, kundenorientierte Einzelhandelsabläufe ist perfekt auf unsere Roadmap für sich ständig weiterentwickelnde Einzelhandelslösungen und -tools abgestimmt", sagte West. „Mit der Übernahme bringen wir die Macht der Crowd mit der umfangreichen Einzelhandelserfahrung beider Unternehmen zusammen."

Mit einem kombinierten Umsatz von über 20 Millionen US-Dollar, einem Team von über 150 Mitarbeitern und physischen Betrieben in 10 wichtigen globalen Märkten werden Field Agent und SimpliField nun ihr gemeinsames Know-how einsetzen, um Unternehmen im Einzelhandel dabei zu unterstützen, ihre Abläufe zu verbessern, Wettbewerber zu übertreffen und Kunden besser zu bedienen.

„Der Nettoeffekt der Übernahme wird sofort sichtbar sein", sagte Benjamin Zenou, CEO und Mitbegründer von SimpliField. „SimpliField wird von Field Agents fundierten Kenntnissen des nordamerikanischen Markts profitieren, während wir seine Expansion in die EMEA-Region unterstützen werden."

„Unsere derzeitigen Kunden können ihre Teams ergänzen, indem sie einfache Aufgaben an die Außendienstmitarbeiter abgeben. Dadurch entsteht sowohl für den Kunden als auch für den Käufer eine Win-Win-Situation", sagte Zenou.

Mit einer Reichweite von 400.000 Einzelhandelsstandorten in 65 Ländern ermöglicht die Retail-Performance-Plattform von SimpliField einen effizienten und effektiven Ladengeschäftsbetrieb. Die leistungsstarken Kommunikationssystem- und Analysefunktionen von SimpliField helfen Unternehmen, Teamarbeit, Compliance und Leistung im Einzelhandel zu verbessern. Die Benachrichtigungen, Echtzeitkommunikation und Datenanalysen von SimpliField ermöglichen es Markenherstellern und Einzelhändlern, ihre weit entfernten Ladengeschäfte und Außendienstteams weltweit zu koordinieren und zu überwachen.

Die Übernahme wurde durch eine Investition von Five Elms Capital unterstützt.

„Wir freuen uns, den Zusammenschluss zweier sich hervorragend ergänzender Unternehmen zu unterstützen, die die Art und Weise, wie der Einzelhandel im heutigen Mobile-First-Umfeld arbeitet, verändern", sagte Ryan Mandl von Five Elms Capital. „Mit ihren kombinierten Ressourcen und ihrer Strategie erwarten wir, dass diese Akquisition einen erheblichen Mehrwert schafft und weitere Innovationen für bestehende Kunden vorantreibt."

Informationen zu Field Agent

Field Agent wurde 2010 gegründet und ist ein vertrauenswürdiger Anbieter von Einzelhandelsaudits, Bewertungen und Rezensionen, Käufereinblicken und anderen Crowdsourcing-Lösungen für den standortspezifischen Einzelhandel. Field Agent bedient täglich eine globale Kundschaft von mehr als zwei Millionen Käufern und bietet Full-Service-Lösungen sowie On-Demand-Self-Service-Lösungen über den Plum-Retail-Solutions-Marktplatz.

Informationen zu SimpliField

SimpliField ist eine Mobile-First-Plattform für die nahtlose Verwaltung von entfernten Ladengeschäften und Außendienstteams. SimpliField wurde 2016 gegründet und seine mobile Technologie hilft Unternehmen, ihren Umsatz um durchschnittlich 3 % zu steigern und gleichzeitig die Abwanderung um 30 % zu reduzieren, indem es ihre entfernten Einzelhandelsgeschäfte koordiniert, betreibt und analysiert und Markenhersteller, Einzelhändler und Restaurants in die Lage versetzt, ihren Kunden in großem Maßstab außergewöhnliche Erlebnisse in ihren Geschäften zu bieten.

Informationen zu Five Elms

Five Elms Capital ist ein führender Wachstumsinvestor in erstklassige Softwareunternehmen, die von ihren Benutzern geliebt werden. Five Elms stellt Kapital und Ressourcen zur Verfügung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Rolle als Branchenführer weiter zu festigen. Five Elms unterhält Niederlassungen in Nordamerika und Europa und investiert weltweit in die besten Softwareplattformen. Weitere Informationen finden Sie unter fiveelms.com

cory.nelson @ fieldagent.net

