23. Bezirk: Straßenbauarbeiten in Abschnitt der Sterngasse

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Erweiterung der bestehenden Grünfläche und Pflanzung von neun Bäumen

Wien (OTS) - Um mehr Grünraum zu schaffen und die Verkehrssicherheit in der Sterngasse im 23. Bezirk zu erhöhen, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau am Montag, dem 24. Oktober 2022, mit Umgestaltungsarbeiten der bestehenden Sperrfläche zwischen Pfarrgasse und Seligmanngasse.

Details

Die bestehende Sperrfläche in der Sterngasse zwischen Pfarrgasse und Seligmanngasse wird zu einem begrünten Fahrbahnteiler umgestaltet. Zusätzlich werden neun Bäume gepflanzt.

Verkehrsmaßnahmen

Auf Baudauer stehen in der Sterngasse in Fahrtrichtung Richard-Strauss-Straße ein Geradeaus- und ein Rechtsabbiegefahrstreifen zur Verfügung. Ab Montagnachmittag, 24. Oktober bis Dienstagabend, 25. Oktober steht in Fahrtrichtung Pfarrgasse ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Baubeginn: 24. Oktober 2022

Geplantes Bauende: 11. November 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

