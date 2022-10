Kaiserin Elisabeth erleben: neues Kombiticket für Kaiserliche Schatzkammer und Kaiserliche Wagenburg

Höfische Welt der Habsburger & Sisis private Erinnerungsstücke – Jeden Sonntag Führungen in der Kaiserlichen Wagenburg

Wien (OTS) - Der Mythos um Kaiserin Elisabeth, von ihrer Familie liebevoll "Sisi" genannt, ist ungebrochen und aktuell wie nie: Neue Bücher und Serien und nicht zuletzt auch der preisgekrönte österreichische Film Corsage zeigen, dass sowohl ihre Persönlichkeit und ihre Ambitionen als auch ihre Schönheit bis heute viele Menschen weltweit faszinieren. Die Sammlungen des Kunsthistorischen Museums verfügen über bedeutende originale Erinnerungsstücke der Kaiserin Elisabeth, die nun mit einem neuen Ticket in den Fokus gerückt werden.

Zwei Welten – ein Ticket



Mit einem neuen Kombiticket für die Kaiserliche Schatzkammer in der Wiener Hofburg und die Kaiserliche Wagenburg in Schönbrunn können Besucher*innen nun ab sofort beide Welten von Kaiserin Elisabeth erleben: sowohl ihr privates Umfeld mit vielen persönlichen Erinnerungsstücken als auch die höfische Welt der Habsburger, jener Herrscherdynastie, welcher Sisi nach ihrer Hochzeit mit Kaiser Franz Joseph I. angehörte.

Die Kaiserliche Schatzkammer im Schweizerhof ist mit ihren prunkvollen Objekten ein Spiegel europäischer Geschichte, in denen die Habsburger*innen ihre Spuren hinterlassen haben. So ist auch Elisabeth als Ehefrau des Kaisers von Österreich, als Königin von Ungarn und Mutter eines Thronfolgers mit dieser Geschichte engstens verbunden. Nach dem Tod der 1898 in Genf ermordeten Kaiserin wurde auch sie symbolisch in die Reihe historischer Persönlichkeiten aufgenommen, indem der Schlüssel zu ihrem Sarg zu einem Bestandteil der Kaiserlichen Schatzkammer wurde. Elisabeth stand zu Lebzeiten dem höchsten adeligen Damenorden, dem Sternkreuzorden vor, um so auch ihrer Rolle als Verteidigerin des Glaubens gerecht zu werden. Kostbare Schmuckstücke zeugen vom Glanz der öffentlichen Repräsentation der Kaiserin.

Ist die Kaiserliche Schatzkammer ein Ort, an dem die politisch-offizielle Figur der Kaiserin offenbar wird, so ist dies in der Kaiserlichen Wagenburg in Schönbrunn zunächst ebenso der Fall. Die prächtigen Kutschen, die sie anlässlich ihrer Hochzeit in Wien und für die Krönung in Budapest benutzte, bestechen durch ihren eleganten Reichtum. Doch wird Sisi in der Kaiserlichen Wagenburg auch als private Person unmittelbar erlebbar.

Hochzeit, Geburten und Todesfälle hatten zwar immer auch offiziellen Charakter, lassen aber Glück und Unglück des Menschen Elisabeth erahnen. Die Kinderkutsche ihres Sohnes steht dem Trauerkleid gegenüber, das sie zur Beisetzung Kronprinz Rudolfs getragen haben könnte. Rare persönliche Gebrauchsgegenstände sowie spektakuläre Kleidungsstücke zeigen ihren internationalen Status als Mode-Ikone, der als Ausdruck ihrer Individualität angesehen werden kann. Vor allem durch den von Elisabeth so geliebten Reitsport, bei dem sie Momente zwangloser Freiheit erlebte, kann man dem privaten Menschen Sisi näherkommen. Schließlich endete ihr Leben in der Tragik ihrer Ermordung. Mit dem Leichenwagen des Wiener Hofes wurde Kaiserin Elisabeth zu ihrer letzten Ruhestätte in der Kapuzinergruft überführt.

Kaiserin Elisabeth – die Lady Diana des 19. Jahrhunderts

Eigens angefertigte Ausstellungsvideos in Kaiserlichen Wagenburg zeigen zudem die erstaunlichen Parallelen zwischen dem Leben Kaiserin Elisabeths und jenem von Lady Diana, der „Königin der Herzen“ des 20. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert war es Sisi, deren Schicksal Millionen von Herzen rührte.



Das neue Kombiticket kostet 22 Euro (statt 26 Euro für beide Einzeltickets) und ist ab sofort an allen Museumskassen des KHM-Museumsverbands sowie im Online-Ticketshop erhältlich.



Führungen in der Kaiserlichen Wagenburg

Das neue Kombiticket lässt sich hervorragend mit einer Führung in der Kaiserlichen Wagenburg kombinieren: Jeden Sonntag um 11 Uhr bietet die Kunstvermittlung dort eine geführte Tour zu den Highlights rund um Kaiserin Elisabeth an.

Außerdem werden an folgenden Terminen Kinderführungen zu Sisi angeboten:

Sa 12.11. / Sa 26.11. / Sa 10.12., Beginn jeweils 14 Uhr



Kaiserin Elisabeth erleben – alle Infos zum neuen Kombiticket unter:

https://www.kaiserliche-wagenburg.at/besuchen/kaiserin-elisabeth-erleben/





