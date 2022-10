Herbstferien in Österreich hoch im Kurs, digitale Emanzipierung nimmt Schwung auf

Laut aktueller Gästeumfrage von ÖHV & mindtake verbringen zwei Drittel die Herbstferien im Inland, Steiermark ist die Top-Destination.

Wien (OTS) - Urlaub? Am liebsten in Österreich! Das ist das Ergebnis einer aktuellen Gästebefragung des Meinungsforschungsinstitutes mindtake im Auftrag der Österreichischen Hoteliervereinigung: „Wie

schon im Sommer urlauben Herr und Frau Österreicher am liebsten im eigenen Land. Ganz oben auf dem Siegerpodest steht das grüne Herz Österreichs, die Steiermark“, fasst ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer zusammen. Auf Platz zwei findet sich die Bundeshauptstadt wieder: „Der Städtetourismus ist nach der langen Corona-Durststrecke wieder im Kommen. Das ist ein guter und wichtiger Impuls“, so Gratzer weiter. Ex aequo auf Platz drei: Oberösterreich und Tirol.

Der Gast emanzipiert sich digital

Ebenfalls abgefragt wurde ein weiterer Trend, die zunehmende Digitalisierung: „Egal ob elektronisch zahlen, digital ein- oder aus-checken: Die Digitalisierung führt zu mehr Selbstständigkeit“, erklärt der Branchenkenner. Mehr als zwei Drittel zahlen gerne digital und wollen auch die Rechnung nur mehr elektronisch, 60 % Hotelleistungen und Aktivitäten am Urlaubsort selbst digital buchen. Jeder zweite sagt ja zum Online-Check-in oder -out, Tendenz steigend, betont Gratzer: „Digitale Lösungen werden vermehrt nachgefragt und angeboten, speziell jüngere Gästesegmente fordern das regelrecht ein.“ Ein Win-win: Digitale Lösungen entlasten Teams und Betriebe wie auch die Umwelt, Stichwort reduzierter Papierverbrauch.

