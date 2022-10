ORF-Publikumshit „Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Insgesamt 3,326 Millionen sahen 26. Staffel

Wien (OTS) - Mit einem romantischen Finale – u. a. einer Traumhochzeit und erstmals zwei Singles der Staffel, die sich ineinander verliebten – ging die 26. ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison gestern, am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022, erfolgreich zu Ende. Bis zu 825.000 Zuseherinnen und Zuseher wollten das Happy End nicht verpassen, bei dem Interviewerin und Gestalterin Nina Horowitz exemplarisch sechs besondere Love-Storys präsentierte. Im Schnitt verfolgten 774.000 (vorläufige Gewichtung) bei einem Marktanteil von 28 Prozent die Sendung, die aufgrund des Lokalausstiegs des ORF Vorarlberg unter dem Titel „Vorarlberger Zeitreise – 50 Jahre ORF-Landesfunkhaus“ nur in acht Bundesländern gezeigt werden konnte. Insgesamt erwies sich die Staffel 2022 mit einem weitesten Seherkreis von 3,326 Millionen, was 44,1 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren entspricht, als Publikumshit. Die meistgesehene Sendung mit bis zu 1.055.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war jene am 22. August, der Durchschnittswert lag bei 1.003.000 und 34 Prozent Marktanteil. Der Staffelschnitt dieses Jahres wurde mit 879.000 bei einem MA von 33 Prozent verzeichnet.

Rekordwerte erreichten die „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ 2022 bei der zeitversetzten Nutzung und waren damit online so gefragt wie noch nie. Laut Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote der heurigen Staffel (Nutzung bis inklusive gestern Abend) in Österreich insgesamt 372.200 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 1,9 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von bisher in Summe rund 10,8 Millionen Minuten. Die Durchschnittsreichweite der Staffel (exklusive Bilanzfolge) lag pro Ausgabe bei 27.010 (live und on demand). Die finale Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung noch sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. 3sat zeigt das Staffelfinale am Samstag, dem 22. Oktober, um 10.45 Uhr.

Fans der beliebten TV-Partnerbörse der etwas anderen Art finden alle bisherigen Staffeln von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at), ebenso wie die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ von 2016, die sich auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt.

ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl: „Wieder haben wir eine erfolgreiche Saison hinter uns und durften mehr als 50 wunderbare Menschen vorstellen, die auf der Suche nach der großen Liebe sind. Menschen, die den Mut haben, sich hinzustellen und zu sagen: So bin ich, das will ich und das will ich nicht, gibt es jemanden, der zu mir passt? Und wir freuen uns darüber, wie oft es durch unsere Sendung wieder gefunkt hat. Denn schon unser Titelgeber Nestroy hat gewusst: ‚Man braucht ja nix als Liebe und alles Mögliche andere, und die Erde ist ein Paradies.‘“

Sendungsgestalterin Nina Horowitz: „Es ist natürlich schön, dass sich so viele Menschen für die ‚Liebesg’schichten' interessieren und auch zuschauen. Wir drehen auch schon wieder für die nächste Staffel, die dann im nächsten Sommer zu sehen sein wird. Alle Singles, die in Österreich leben und die Liebe suchen, können sich gern wieder bewerben. Wir würden uns sehr freuen.“

Bewerbungen für 2023 bereits möglich

Wer mit Hilfe der nächsten Staffel im Sommer 2023 sein ganz persönliches Lebensglück über die ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ finden möchte, bewirbt sich schon jetzt unter +43 800 44 30 140 oder schreibt an ORF, Kennwort „Liebesg’schichten“, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien bzw. via E-Mail an liebesgschichten @ orf.at. Die 27. Staffel – wieder hergestellt von TALK-TV – wird ab Juli 2023 montags um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen sein.

