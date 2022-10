ÖHV-Winkler wünscht neuem Tourismuslandesrat Mario Gerber viel Erfolg

Starke politische Vertretung für Tirols Tourismus.

Wien (OTS) - „Tirols Tourismus braucht bei den derzeitigen Herausforderungen einen Ansprechpartner mit Know-how und Erfahrung in der Landesregierung. Mit Mario Gerber als Landesrat für Wirtschaft und Tourismus setzt der designierte Landeshauptmann Anton Mattle auf so einen Mann. Wir freuen uns auf eine gute und intensive Zusammenarbeit“, erklärt die Landesvorsitzende der Österreichischen Hoteliervereinigung in Tirol, Barbara Winkler.

Zusammen anpacken

Gerber braucht keine Einarbeitungsphase. „Das ist entscheidend, wenn rasches politisches Handeln erforderlich ist“, verweist Winkler auf enorme und enorm viele Themen, die die Branche fordern, vom Arbeitsmarkt über Nachhaltigkeit und Verkehrspolitik bis hin natürlich zur Teuerungswelle und Energie. Angesichts der Themenvielfalt und Dringlichkeit sei es wichtig, gut aufgestellt zu sein. Die Tiroler ÖHV werde Gerber gerne dabei unterstützen, Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.

Ein druckfähiges Bild von Barbara Winkler finden Sie hier zum Download, © ÖHV/Lechner

Weitere Pressemeldungen der ÖHV und Bildmaterial unter www.oehv.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Martin Stanits

Leiter Public Affairs & Unternehmenssprecher

T: +43 1 533 09 52 20

martin.stanits @ oehv.at

www.oehv.at