GRÜNE – TERMINE

Vom 24. bis 30. Oktober 2022

Montag, 24. Oktober

9 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt am Umweltminister:innenrat in Luxemburg teil.

10 Uhr: Sozialminister Johannes Rauch nimmt gemeinsam mit Marie Therese Harnoncourt (the next ENTERprise Architects) und Thomas Marschall (Kurator COCO fin) am Mediengespräch zur Eröffnung von „COCO fin“, dem neuen Mitmach-Labor zum Thema Finanzbildung für Jugendliche ab 14 Jahren, teil. Ort: Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, Vogelsanggasse 36, 1050 Wien.

Dienstag, 25. Oktober

9 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt am Energieminister:innenrat in Luxemburg teil.

18.30 Uhr: Kunst- und Kulturstaatsekretärin Andrea Mayer eröffnet die Ausstellung „BioInspiration - Die Natur als Vorbild“. Ort: Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien.

Mittwoch, 26. Oktober

8.30 Uhr: Sonder-Minister:innenrat

10 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler, Justizministerin Alma Zadić, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Staatssekräterin Andrea Mayer nehmen an der Kranzniederlegung durch die Bundesregierung teil. Ort: Äußeres Burgtor, Heldenplatz/Burgring, 1010 Wien.

11 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler, Justizministerin Alma Zadić, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Staatssekräterin Andrea Mayer nehmen an der feierlichen Angelobung von Rekrut:innen teil. Ort: Heldenplatz, 1010 Wien.

