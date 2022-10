„Sport am Sonntag“ mit Sturm-Coach Christian Ilzer im Live-Gespräch und ÖFB-Cup-Auslosung

Am 23. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 23. Oktober 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ski alpin: Weltcup-Auftakt am Gletscher

Das Kräftemessen der Topstars des Skizirkus beim Riesentorlauf in Sölden.

Judo: Bronzemedaillen-Gewinner Shamil Borchashvili live im Studio Nach Olympia- und WM-Bronze spricht der gebürtige Tschetschene über sein Leben als Sportheld, seine Familie als Motivationsquelle und seinen Weg zu den Spielen in Paris.

Fußball: Sturm-Coach Christian Ilzer im Live-Gespräch

Ein Team und sein Trainer auf dem Erfolgsweg – in Europa League, Bundesliga und Cup.

ÖFB-Cup: Auslosung Viertelfinale

Im Topf: Salzburg, Sturm, Rapid, Ried, LASK, Wolfsberger AC, Austria Klagenfurt und Sportclub

Tennis: Dominic Thiem vor seinem Heimturnier

Der Österreicher am Weg zurück in die Tennis-Weltelite. Ein Ausblick auf das mit Top-Stars besetzte Stadthallen-Turnier.

Katar 2022 – Die umstrittene Fußball-WM

Die erste FIFA-WM im arabischen Raum zwischen Menschenrechtsverletzungen und Fußballfest, zwischen Nachhaltigkeit und Energieverschwendung – ein Glanzprojekt zwischen Schein und Sein.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at