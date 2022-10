CONSUMER DAY 2022: Neues HV-Event versammelte mehr als 100 Retail CEOs, Marketeers & Influencer:innen im Herzen Wiens.

"So kauft Österreich" – Premiere der neuen Eventreihe mit Lisa Gadenstätter, Hank Ge, Adel Hafizović und Candy Licious im k47. Neue HV E-Mobilitäts-Initiative präsentiert.

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 20. Oktober, war es endlich soweit: Das Who is Who der heimischen Handels- und Marketingszene kam beim CONSUMER DAY des Handelsverbandes im k47 Wien zusammen. HV-Geschäftsführer Rainer Will und Dragqueen Candy Licious eröffneten die erste Ausgabe des brandneuen Eventformats, ORF-Journalistin Lisa Gadenstätter moderierte charmant durch das Programm. Die Themenpalette reichte vom Konsumverhalten der Österreicher:innen über LGBTQIA+ und Ethno als Zielgruppen, die Generationenunterschiede zwischen Gen Z, Millennials, Baby Boomer und Golden Ager (Pensionist:innen) bis hin zu den wichtigsten Consumer-Trends der Zukunft. Das neue Konsumverhalten wurde auch wissenschaftlich fundiert analysiert.

Unter dem Veranstaltungsmotto "Mit Weitblick in die Zukunft" sorgten phänomenale Branchenexpert:innen mit Keynotes, Best Practices und zwei Podiumsdiskussionen für Begeisterung bei den mehr als 110 Teilnehmer:innen, darunter zahlreiche Retail-Marketing-Letztentscheider. Live on Stage waren dieses Mal u.a. Model, Influencer und BaliBrunch-Gründer Hendrik Genotte (aka Hank Ge), Head of BIPA eCommerce Alexander Huber, MCI-ProfessorinClaudia Brauer, NEOH Co-Founder Adel Hafizović, Influencerin Alina Lami (Lami-Media), Felix Hnat (Obmann der Veganen Gesellschaft Österreich), Offerista-Geschäftsführer Oliver Olschewski, Daniel Kern (Kastner & Öhler), Rainer Friedl und Michael Kolleger (beide Emakina), Maimuna Mosser (IKEA Österreich), Andreas Kreutzer(Kreutzer Fischer & Partner), Martina Oberrauch (MindTake Research), Vangardist-CEO Julian Wiehl, Gerlinde Zehetner (Pensionistenverband Österreich), Thomas Vogler (Technische Hochschule Ingolstadt; Wissenschaftlicher Beirat des HV) und Verena Silberschneider (Unito/OTTO).

Der CONSUMER DAY 2022 wurde tatkräftig unterstützt von den Platin-Sponsoren Salesforce, Emakina und Hermes Logistik Österreich sowie von zahlreichen weiteren Kooperationspartnern.

Neue E-Mobilitäts-Initiative des Handelsverbandes präsentiert

Im Rahmen des Events wurde auch erstmals die neue E-Mobilitäts-Initiative des Handelsverbandes in Kooperation u.a. mit dem Carsharing-Anbieter ELOOP vorgestellt. Der Handelsverband kooperiert hierbei auch mit führenden Infrastrukturanbietern wie SMATRICS. Damit soll der Mobilitätswandel in Österreich aktiv vorangetrieben und Treibhausgasemissionen reduziert werden.

Den vollständigen Nachbericht sowie alle Fotos vom CONSUMER DAY finden Sie HIER.

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Pressesprecher

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at



Michaela Kroepfl, BA

Communication Managerin

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 80

michaela.kroepfl @ handelsverband.at

www.handelsverband.at