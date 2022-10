NACH 30 JAHREN -- NEUE LEITLINIEN FÜR DIE CHIRURGISCHE GEWICHTSREDUZIERUNG

Newberry, Florida (ots/PRNewswire) - Medizinerverbände ersetzen veraltete Konsenserklärung, die den Zugang zu modernen Gewichtsreduktionsverfahren übermäßig einschränkt

Zwei der weltweit führenden Institutionen auf dem Gebiet der Adipositas- und Stoffwechselchirurgie haben neue evidenzbasierte klinische Richtlinien herausgegeben, die neben einer Reihe von Empfehlungen die Eignung von Patienten für eine gewichtsreduzierende Operation erweitern und eine metabolische Operation für Patienten mit Typ-2-Diabetes ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30 befürworten. Der BMI ist ein Messwert für Körperfett, der auf der Größe und dem Gewicht einer Person basiert und eines von mehreren wichtigen Screening-Kriterien für eine Operation darstellt.

Die ASMBS/IFSO-Leitlinien zu Indikationen für metabolische und bariatrische Chirurgie – 2022 wurden heute online in den Zeitschriften Surgery for Obesity and Related Diseases (SOARD) und Obesity Surgery veröffentlicht. Sie sollen eine Konsenserklärung ersetzen, die vor mehr als 30 Jahren von den National Institutes of Health (NIH) entwickelt wurde und Standards festlegte, auf die sich die meisten Versicherer und Ärzte immer noch verlassen, um zu entscheiden, wer sich einer Gewichtsreduktionsoperation unterziehen sollte, welche Art von Operation und wann sie durchgeführt werden sollte.

Die American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) ist die größte Gruppe von bariatrischen Chirurgen und integrierten medizinischen Fachkräften in den Vereinigten Staaten, und die International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) vertritt 72 nationale Verbände und Gesellschaften auf der ganzen Welt.

„Die NIH-Konsenserklärung zur bariatrischen Chirurgie von 1991 hat eine Zeit lang einen wichtigen Zweck erfüllt, aber nach mehr als drei Jahrzehnten und Hunderten von hochwertigen Studien, einschließlich randomisierter klinischer Studien, spiegelt sie nicht mehr die bewährten Verfahren wider und ist für die heutigen modernen Verfahren und Patientengruppen nicht mehr relevant", erklärte Teresa LaMasters, MD, Präsidentin, ASMBS. „Es ist an der Zeit, sowohl das Denken als auch die Praxis zum Wohle der Patienten zu verändern. Das ist längst überfällig."

In der Konsenserklärung von 1991 wurde die bariatrische Chirurgie auf Patienten mit einem BMI von mindestens 40 oder einem BMI von 35 oder mehr und mindestens einer adipositasbedingten Erkrankung wie Bluthochdruck oder Herzkrankheit beschränkt. Es gab keine Hinweise auf metabolische Chirurgie bei Diabetes oder auf die neuen laparoskopischen Techniken und Verfahren, die sich durchsetzen und die Chirurgie zur Gewichtsreduktion mindestens so sicher machen würden wie gängige Operationen wie Gallenblasenoperationen, Blinddarmoperationen und Kniegelenkersatz. Auch bei Kindern und Jugendlichen mit einem BMI von über 40 wurde in der Erklärung von einer Operation abgeraten, da sie nicht ausreichend untersucht worden war.

Neue Standards für die Patientenauswahl -- Die Zeiten haben sich geändert

Die ASMBS/IFSO-Leitlinien empfehlen nun metabolische und bariatrische Chirurgie für Personen mit einem BMI von 35 oder darüber, „unabhängig vom Vorhandensein, Nichtvorhandensein oder Schweregrad adipositasbedingter Erkrankungen". Bei Personen mit einem BMI von zwischen 30 und 34,9 mit Stoffwechselerkrankungen sowie bei „entsprechend ausgewählten Kindern und Jugendlichen" sollte sie in Betracht gezogen werden.

Doch auch ohne Stoffwechselerkrankung sollten den Richtlinien zufolge chirurgische Eingriffe zur Gewichtsreduktion ab einem BMI von 30 in Erwägung gezogen werden, wenn mit nicht-chirurgischen Methoden keine wesentliche oder dauerhafte Gewichtsabnahme oder eine mit der Adipositas-Erkrankung zusammenhängende Verbesserung erzielt werden kann. Außerdem wurde empfohlen, die Definitionen für Fettleibigkeit anhand von Standard-BMI-Schwellenwerten an die jeweilige Bevölkerungsgruppe anzupassen und bei asiatischen Personen ab einem BMI von 27,5 bereits eine chirurgische Gewichtsreduzierung in Betracht zu ziehen.

Mehr Sicherheit und Effektivität bei moderner Chirurgie zur Gewichtsreduktion

In den neuen Leitlinien heißt es weiter, dass die „metabolische und bariatrische Chirurgie derzeit die wirksamste evidenzbasierte Behandlung von Adipositas in allen BMI-Klassen ist" und dass „Studien mit Langzeitbeobachtung, die in den Jahrzehnten nach der NIH-Konsenserklärung von 1991 veröffentlicht wurden, durchweg gezeigt haben, dass die metabolische und bariatrische Chirurgie im Vergleich zu nicht-operativen Behandlungen bessere Ergebnisse bei der Gewichtsabnahme erzielt".

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass mehrere Studien eine wesentliche Verbesserung der Stoffwechselerkrankung und einen Rückgang der Gesamtsterblichkeit nach der Operation gezeigt haben und dass „ältere chirurgische Eingriffe durch sicherere und wirksamere Operationen ersetzt wurden". Zwei laparoskopische Eingriffe, Magenverkleinerung und Roux-en-Y-Magenbypass (RYGB), machen inzwischen rund 90 % aller weltweit durchgeführten Operationen aus.

Etwa 1 bis 2 % der weltweit anspruchsberechtigten Patienten unterziehen sich jedes Jahr einer Operation zur Gewichtsreduktion. Nach Ansicht von Experten hat die allzu restriktive Konsenserklärung von 1991 dazu beigetragen, dass diese nachweislich sichere und wirksame Behandlung nur begrenzt eingesetzt wird. Weltweit waren im Jahr 2016 mehr als 650 Millionen Erwachsene fettleibig, das sind etwa 13 % der erwachsenen Weltbevölkerung. Die CDC berichten, dass über 42 % der Amerikaner fettleibig sind, der höchste Wert aller Zeiten in den USA.

„Die ASMBS/IFSO-Richtlinien bieten eine wichtige Neuausrichtung für die Behandlung von Adipositas", betonte Scott Shikora, MD, Präsident der IFSO. „Versicherer, politische Entscheidungsträger, Gesundheitsdienstleister und Patienten sollten genau hinschauen und daran arbeiten, die Hindernisse und veralteten Denkweisen zu beseitigen, die den Zugang zu einer der sichersten, wirksamsten und am besten untersuchten Operationen in der Medizin verhindern."

Die ASMBS/IFSO-Leitlinien sind nur die jüngste in einer Reihe von neuen Empfehlungen von Ärzteverbänden, die einen erweiterten Einsatz der metabolischen Chirurgie fordern. Im Jahr 2016 gaben 45 Fachgesellschaften, darunter die American Diabetes Association (ADA), eine gemeinsame Erklärung ab, ab, wonach bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und einem BMI von 30,0 bis 34,9 eine metabolische Operation in Betracht gezogen werden sollte, wenn die Hyperglykämie trotz optimaler Behandlung mit oralen oder injizierbaren Medikamenten unzureichend kontrolliert ist. Diese Empfehlung ist auch in den „Standards of Medical Care in Diabetes – 2022" der ADA enthalten.

