„Kinder.Kunst.Fest“ am Nationalfeiertag

Kunstmeile Krems lädt am 26. Oktober zum großen Familienfest

St.Pölten (OTS) - Einen spannenden Tag mit Kunst, Theater, Musik, Kino und viel Spaß für Klein und Groß verspricht das „Kinder.Kunst.Fest“ am Nationalfeiertag, Mittwoch, 26. Oktober, von 10 bis 18 Uhr auf der Kunstmeile Krems. Vom Minoritenplatz in Stein über den Museums- bis zum Dominikanerplatz warten dabei auf einer Strecke von 1,6 Kilometern an 17 Veranstaltungsorten knapp 40 Programmpunkte.

So geistern im museumkrems Kobolde durch die Räumlichkeiten, nachdem die Kinder gemeinsam mit den Künstlerinnen Andrea Brunner-Fohrafellner und Gabi Kohlgruber eigene Museumskobolde gestaltet haben. Im Kino im Kesselhaus kann man bei der Mitmach-Station „Alles.Trick.Film“ erleben, wie Trickfilm funktioniert, und den Kinderfilm „Die Melodie des Meeres“ sehen. Im Klangraum Krems Minoritenkirche wiederum erzählt die Performance „Waldrapp“ in Form eines musikalischen Kinderstücks über die Freundschaft zwischen Tier und Mensch.

Zudem können die großen und kleinen Besucher gemeinsam mit der Künstlerin Aiko Kazuko Kurosaki in einer großen Kunstaktion den Museumsplatz mit roten Fäden verweben, zu afrikanischen Rhythmen tanzen, Selfies mit Donald Duck machen, Memo-Spiele selbst kreieren, Riesen-Seifenblasen steigen lassen und kreative Workshops, etwa zu Cartoons und Drucktechniken, besuchen. Wissenswertes über die aktuellen Ausstellungen vermitteln spezielle Familien-Führungen und Rätselrallyes.

Für Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren ist der Eintritt frei. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten bei der Kunstmeile Krems unter 02732/908010, e-mail ofice @ kunstmeile.at und www.kunstmeile.at/kinderkunstfest.

