Frieden und Neutralität – Volksbegehren

Gablitz (OTS) - „* Wir sind für den Frieden. Für die Unterzeichner des Volksbegehrens ist die Neutralität die beste Friedenspolitik.

* Österreich hat sich 1955 aus freien Stücken zur immerwährenden Neutralität verpflichtet und ist gut damit gefahren.

* Frieden durch Neutralität bedeutet keine österr. Soldaten im Ausland und keine ausländischen Militärtransporte durch Österreich.

* Österreich soll sich im Russland-Ukraine-Krieg neutral verhalten.

* Bundeskanzler Nehammer gefährdet die Neutralität Österreichs.

* Auslandseinsätze des Bundesheeres sind sofort zu beenden.

* Die EU entwickelt sich zu einem Militärbündnis.

=> http://www.frieden-durch-neutralitaet.at/volksbegehren.html



Ev. auch gleich das NEHAMMER-MUSS-WEG Volksbegehren unterschreiben

=> http://www.nehammer-muss-weg.at/volksbegehren.html



Am Nationalfeiertag wird die „Nation“ und „Neutralität“ Österreichs gefeiert. Am 26. Oktober 2022 gibt es dazu zahlreiche Veranstaltungen in ganz Österreich. Infos zu Neutralität & Nationalfeiertag => http://www.nationalfeiertag.at/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Robert Marschall, Tel. 0676-4039090