FPÖ – Angerer: „Untätigkeit von ÖVP und Grünen kann Österreichs Wirtschaft das Genick brechen“

Wenn Deutschlands Wirtschaft schwächelt, könnte Österreich mit untergehen

Wien (OTS) - „Österreich kann nur hoffen, dass Deutschlands Wirtschaft nicht schwächelt“, sagte heute der FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer angesichts der neuesten Schreckensprognosen des Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw). Sollte Gas im Winter nämlich rationiert werden müssen, könnten einzelne Länder in eine Rezession schlittern, so die Studie. Schlittere Deutschland in die Rezession, läge die Wahrscheinlichkeit nahe, dass Österreich als enger Handelspartner dann auch mitgerissen wird. Das sei leider ein Szenario, das wir nicht ausschließen oder schönreden können, so Angerer.

„Wie wir mittlerweile wissen, reichen die aktuellen Gasreserven Österreichs trotz der Beteuerungen der grünen Klimaministerin Gewessler nicht aus, um durch den Winter zu kommen. Diese Untätigkeit und dieser Dilettantismus der schwarz-grünen Regierung reißen Österreichs Wirtschaft also Schritt für Schritt weiter in Richtung Abgrund und könnten ihr damit das Genick brechen“, kritisierte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

„Obwohl wir seit Wochen darauf hinweisen, dass die Sanktionen gegenüber Russland unserer eigenen Wirtschaft mehr schaden als der Wirtschaft Russlands, ergeben sich ÖVP und Grüne weiterhin treu der EU-Linie und profilieren sich als Steigbügelhalter eines massiv verfehlten Krisenmanagements“, sagte Angerer.

Der ökonomische Schock durch den Krieg solle laut den Experten erst in den kommenden Monaten voll durchschlagen. „Angesichts dessen, dass die Inflation in Österreich inzwischen den höchsten Wert seit 70 Jahren erreicht hat, die Gasversorgung unserer Wirtschaft am seidenen Faden hängt und sich viele Menschen das tägliche Leben jetzt schon kaum noch leisten können, sind das beängstigende Aussichten“, betonte Angerer und weiter: „Unsere zahlreichen Lösungsvorschläge liegen bereits am Tisch und warten auf die Umsetzung. Leider ist nicht davon auszugehen, dass die Bundesregierung – allen voran die ÖVP aufgrund ihrer überbordenden Korruptionsskandale – in der Lage ist, die notwendigen Maßnahmen zu realisieren. Die einzige Möglichkeit, um Österreichs Wirtschaft noch vor dem Untergang retten zu können, ist daher der umgehende Rücktritt der schwarz-grünen Regierung und Neuwahlen!“

