AVISO: Mo, 24. Oktober, 17 Uhr: Ausstellung & Diskussion: „Mom, I don’t want war! - 1939-1945 POLEN | 2022 UKRAINE“

Wien (OTS) - Ewa Ernst-Dziedzic, außenpolitische Sprecherin der Grünen, lädt am Montag, den 24. Oktober um 17 Uhr zur Ausstellung mit dem Titel „Mom, I don’t want war! - 1939-1945 POLEN | 2022 UKRAINE“ mit anschließender Diskussion. Die Ausstellung stellt historische Zeichnungen polnischer Kinder, die ihre Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs 1939-1945 festhielten, zeitgenössischen Zeichnungen ukrainischer Kinder aus dem Jahr 2022 gegenüber. Dabei zeigt sich, dass der Krieg - unabhängig von Ort und Zeit - für Kinder immer gleich schrecklich aussieht.

Im Rahmenprogramm wird ein Film über ukrainische Musiker:innen in Polen gezeigt. Mehrere Musikbeiträge ukrainischer und polnischer Künstler:innen durchziehen den Abend. Neben kurzen Redebeiträgen unserer hochrangigen Gäste werden in einem politischen Gespräch aktuelle Fragestellungen zum Krieg in der Ukraine erörtert, u.a. mit dem Ständigen Vertreter der Republik Polen bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - Botschafter Mag. Adam Hałaciński, dem Ständigen Vertreter der Ukraine bei den Internationalen Organisationen - Botschafter Mag. Yevhenii Tsymbaliuk, dem Botschafter der Republik Österreich in der Republik Polen - Mag. Andreas Stadler und der Abg.z.NR Dr.in Ewa Ernst-Dziedzic.

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung wird es die Möglichkeit zum Austausch und Vernetzen bei Getränken und einem kleinen Buffet geben. Aus organisatorischen Gründen und zwecks Einhaltung parlamentarischer Auflagen bitten wir um Anmeldung bei: martin.friessnegg @ gruene.at

„Mom, I don’t want war! - 1939-1945 POLEN | 2022 UKRAINE“

Datum: 24.10.2022, 17:00 - 20:00 Uhr

Ort: Dachfoyer, Österreichisches Parlament, 4. Stock

Josefsplatz 2 , 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at