HEUREKA - Mit der smarten Hautkrebsvorsorge-App SkinScreener erhält medaia GmbH den Primus Wirtschaftspreis “Geistesblitz”

Ziel ist es, gemeinsam mit dem ehrgeizigen Team die Expansion in Europa fortzusetzen und das Medizinprodukt SkinScreener als weltweit führende KI in sowohl dem B2B Markt als auch dem B2C Markt erfolgreich zu implementieren. Durch die App soll das Bewusstsein für Hautkrebsvorsorge geschult und gestärkt werden und so die Früherkennung als wichtiger Schritt für die Verbesserung der Heilungschancen von Millionen von Menschen ermöglicht werden.

Dr. Michael Tripolt, MPH Dermatologe, Univ. Klinik Graz - Gründer medaia GmbH

