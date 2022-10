Wiener Sicherheitsfest 2022

Wien (OTS) - Beim “Wiener Sicherheitsfest” am Rathausplatz dreht sich auch dieses Jahr wieder alles um das Thema Sicherheit. Am Nationalfeiertag am 26. Oktober von 09.00 bis 17.00 Uhr, präsentieren sich “Die Helfer Wiens” gemeinsam mit allen Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen sowie mit zahlreichen befreundeten Organisationen. Geboten wird die größte Sicherheitsleistungsschau Österreichs und ein informatives und spannendes Programm für die ganze Familie.

Unterhaltsames Programm mit spektakulären Vorführungen von "Blaulicht & Co"

Ein buntes Rahmenprogramm garantiert hervorragende Stimmung. Bei spektakulären Vorführungen erhalten Sie Einblicke in die oft gefährliche Arbeit der Einsatzorganisationen und lernen dabei gleichzeitig richtiges Verhalten in Notfällen. Polizeidiensthunde und Rettungshunde, zeigen für welche Einsätze sie ausgebildet wurden. Besichtigen Sie topmoderne Einsatzfahrzeuge, den Notarzthubschrauber „C9“ und zahlreiche interessante Ausrüstungsgegenstände, die zur Bewältigung von Einsätzen benötigt werden. Für musikalische Unterhaltung sorgen am 26. Oktober die Polizeimusik Wien und die Stars der Vereinigten Bühnen Wien mit Ausschnitten aus den Musicals REBECCA und DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME. Für Kinder gibt es Spielestationen sowie Hüpfburgen und selbstverständlich kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz.

Der Wiener K-Kreis

Getragen wird das “Wiener Sicherheitsfest” von den 40 Organisationen des Wiener K-Kreises, einem weltweit einzigartigen Zusammenschluss von beruflichen und freiwilligen Einsatzorganisationen, Magistratsabteilungen und Dienstleistungsunternehmen. Ob Hochwasserschutz, Trinkwassernetz, Kanalsystem, Strom- und Gasversorgung, Abfallbewirtschaftung, Straßenräumung, Veterinärdienste oder Wiener Linien – um nur einige Beispiele zu nennen: Im K-Kreis finden sich für jede Herausforderung die jeweils richtigen Expertinnen und Experten. Für die Wiener Bevölkerung bedeutet das schlicht: größtmögliche Sicherheit. Die Sicherheit, dass sie im Ernstfall jederzeit auf rasche, hochprofessionelle und top organisierte Hilfe zählen kann.

Statement Bürgermeister Dr. Michael Ludwig:

Wien zählt zu den sichersten Metropolen und Städten weltweit und damit das so bleibt gibt es ein enges Netzwerk aus den Blaulicht- und Einsatzorganisationen, gemeinsam mit den Magistratsabteilungen und Unternehmungen der Stadt Wien. Als Wiener Bürgermeister kann ich Ihnen versichern, dass ich alles tun werde, damit Wien auch in Zukunft zu den sichersten Städten der Welt gehört. Beim Wiener Sicherheitsfest haben Sie die Möglichkeit sich davon zu überzeugen und ich darf Sie einladen mit Ihren Familien am 26. Oktober 2022 auf den Rathausplatz vorbeizukommen und mit jenen Menschen zu sprechen, die für unsere Sicherheit sorgen.

Statement amtsführender Stadtrat KR Peter Hanke:

Sicherheit und Prävention sind zwei Merkmale, die unsere Stadt so besonders machen. Das ist aber kein Zufall. Um das zu gewährleisten arbeiten viele sicherheitsrelevante Organisationen, im weltweit einzigartigen „K-Kreis“ sehr eng zusammen. Die Helfer Wiens leisten dazu im Sinne der Prävention mit Präsentationen, Vorträgen und einer Vielzahl an Aktivitäten einen wertvollen Beitrag, damit wir uns alle sicherer in dieser Stadt fühlen können und auch in Notfällen gut vorbereitet sind.

Das Wiener Sicherheitsfest bietet die Möglichkeit sich umfassend zum Thema Sicherheit zu informieren. Als zuständiger Stadtrat für „Die Helfer Wiens“, darf ich sie recht herzlich zum Wiener Sicherheitsfest einladen.

