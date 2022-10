SPÖ-Termine von 24. Oktober bis 30. Oktober 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 24. Oktober 2022:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab/Middle East Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, findet ein ZOOM Live/Facebook Live mit Oraib Rantawi zum Thema „Jordan – Geopolitical and Strategic Role in a Changing Middle East - Challenges and Opportunities“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/rdwmk5p6.

DIENSTAG, 25. Oktober 2022:

Burgenland-Tag von SPÖ-Bundesfrauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner gemeinsam mit Landesfrauenvorsitzender LH-Stvin Astrid Eisenkopf



17.00 Uhr Anlässlich einer gemeinsamen Veranstaltung der Sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament und des Global Progressive Forums nimmt SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament Andreas Schieder an einer Online-Diskussion zum Thema „Demokratie im Westbalkan“ teil (Livestream: https://www.socialistsanddemocrats.eu/).

