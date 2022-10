Start der AK-Kampagne gegen die Teuerungen

Linz (OTS) - Viele Menschen wissen angesichts der massiven Preissteigerungen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Und was macht das Land Oberösterreich? Es zögert und das muss sich ändern.

Was die Arbeiterkammer fordert und wie wir diese Forderungen in den nächsten Monaten thematisieren werden, präsentieren wir Ihnen beim Start der AK-Kampagne gegen die Teuerungen am Dienstag, 25. Oktober 2022, um 10 Uhr im Moviemento Kino, OK-Platz 1, 4020 Linz. Dort dürfen wir Ihnen auch unseren neuen, durchaus provokanten Kinospot vorstellen.

Im Anschluss an die Präsentation steht Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl für persönliche Interviews zur Verfügung.

Start der AK-Kampagne

Vorstellung der neuen AK-Kampagne gegen die massiven Teuerungen mit AK-Präsident Andreas Stangl.

Datum: 25.10.2022, 10:00 Uhr

Ort: Moviemento

OK Platz 1, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich - Kommunikation

Mag. Dominik Bittendorfer

+43 (0)50 6906 2191

dominik.bittendorfer @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at