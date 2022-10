eKKon Students Awards ehren herausragende Forschungsarbeiten im Bereich neuer klimaneutraler Energieträger

Nachwuchswissenschafter:innen, die sich mit tragfähigen Lösungsansätzen für die Energiesysteme der Zukunft befassen, wurden ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Im Rahmen der eKKon Konferenz wurden erstmals Nachwuchswissenschafter:innen aus­ge­zeichnet, die sich mit tragfähigen Lösungsansätzen für die Energiesysteme der Zukunft befassen.

Die internationale eKKon Konferenz, die dieser Tage erstmals in Wien stattfindet, ist der offizielle Auftakt zu einem breiten öffentlichen Diskurs rund um die Themen klimaneutrale Mobilität und nachhaltige Mobilitätskonzepte. Ziel des internationalen Wissens­austauschs, der von der eFuel Alliance Österreich organisiert wurde, ist es, tragfähige Lösungsansätze zu finden, die den EU-Mitgliedstaaten in Zukunft ein Höchstmaß an Unabhängigkeit und Eigenständigkeit in der Energie- und Treibstoffversorgung erlauben, die Technologiekompetenz in Europa ausbauen und die Klimaschutzziele der EU bis 2030 erfüllen.

Erstmals wurden im Rahmen der Veranstaltung akademische Arbeiten junger aufstrebender Wissenschafter:innen aus Österreich ausgezeichnet, die das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und praxisrelevante Fragestellungen aufgreifen. Die Verleihung der eKKon Students Awards fand gestern Abend als Gala-Event mit hochkarätigen Gästen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik statt.

Die begehrten Auszeichnungen wurden von eFuel Alliance-Vorstandsvorsitzendem Jürgen Roth gemeinsam mit Vertretern des Klimaschutzministeriums und der Wirtschaftskammer Österreich in vier verschiedenen Kategorien überreicht.

Jürgen Roth ist stolz auf die herausragenden Leistungen der jungen Preisträger und freut sich über das große wissenschaftliche Interesse: „ Ich gratuliere den Gewinnern zu ihren hochkarätigen Forschungsarbeiten sowie ihrer faktenbasierten Aufbereitung der Themen. Die Bandbreite der eingereichten Arbeiten zum Thema klimaneutrale Treibstoffe und deren Einsatzmöglichkeiten im Sektor Mobilität und in anderen Sektoren zeigt uns außerdem, dass bei synthetischen Treibstoffen wie eFuels noch einiges Entwicklungspotenzial zu heben ist ."

Die Hauptpreise der diesjährigen eKKon Students Awards mit einem Preisgeld von jeweils EUR 2.000,00 gingen an:

Nicholas Boyd, TU Wien: „Analyse der Umsetzbarkeit verschiedener Technologien zur Erreichung der Klimaziele mit Fokus auf den Straßenverkehr hinsichtlich Energie- und Flächenbedarf sowie Kosten in Österreich, Europa und weltweit“

Markus Lichtenwallner, TU Wien: „Entwicklung eines Modells zur Berechnung des Speicherbedarfs für erneuerbare Energie unter Berücksichtigung alternativer Antriebstechnologien am Beispiel von Österreich, Europa und ausgewählten Ländern“

Stefan Sturm, TU Graz: „Development and functional investigations of a novel two-stroke combustion process on a single-cylinder research engine“

Stephan Jandl, TU Graz: „Influence of alternative renewable fuels on non-automotive high-performance engines“

Die Förderpreise mit einem Preisgeld von jeweils EUR 1.000,00 gingen an:

Raphael Duda (TU Graz): „Experimentelle Untersuchungen zu Betriebsstrategien für den transienten Betrieb eines Wasserstoffmotors“

Paul Christoforetti (TU Graz): „Transienter Betrieb von Wasserstoffmotoren“

Mit einem Sonderpreis und einem Preisgeld in Höhe von EUR 2.000,00 wurde ausgezeichnet:

Immanuel Starlinger, Christian Doppler Gymnasium, Salzburg: „Alternative Kraftstoffe“

eFuel Alliance Österreich

Die eFuel Alliance Österreich setzt sich für den industriellen Ausbau und die Förderung der weltweiten Produktion, sowie Anwendung von eFuels in verschiedenen Sektoren ein. Ziel ist die politische Akzeptanz und regulative Berücksichtigung von eFuels als bedeutender Beitrag für nachhaltigen Klimaschutz. Weitere Informationen: www.efuel-alliance.at

