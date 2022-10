Einladung zur Pressekonferenz live und online: AT&S präsentiert Halbjahresergebnis 2022/23

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik lädt zur Präsentation des Halbjahresergebnisses 2022/23 ein. Die Veranstaltung kann live im AT&S-EventSpace in Leoben oder online besucht werden

Leoben (OTS) - Für all jene, die direkt in Leoben teilnehmen, findet im Anschluss an die Präsentation des Halbjahresergebnisses eine Baustellenführung durch das künftige Forschungs- und Entwicklungszentrum statt. Auch ein erster Blick in die neue Unternehmenszentrale "NewWorkingWorld", die bereits Ende Oktober bezogen wird, ist möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und ersuchen um Anmeldung bis 2. November 2022. Bitte registrieren Sie sich per E-Mail an media.relations @ ats.net

Wenn Sie über den Livestream teilnehmen, erhalten Sie den Link nach der Registrierung zugesendet. Wenn Sie an der Baustellenführung teilnehmen möchten, teilen Sie uns das bitte ebenfalls bei der Registrierung mit, damit wir die Sicherheitsausrüstung vorbereiten können.

AT&S präsentiert Halbjahresergebnis 2022/23

Ihre Gesprächspartner:innen sind:



Andreas Gerstenmayer, CEO AT&S AG

Petra Preining, CFO AT&S AG



Pressekonferenz: 10:00 - 11:00 Uhr, Führung: 11:00 - 12:00 Uhr







Datum: 03.11.2022, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: ATS EventSpace

Fabriksgasse 13, 8700 Leoben, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gerald Reischl

VP Corporate Communications

03842 200 4252 oder 0664 8859 2452

g.reischl @ ats.net