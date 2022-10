LR Schleritzko besuchte Hauptregionstreffen der Bibliothekarinnen und Bibliothekare in Neunkirchen und Poysdorf

„Öffentliche Bibliotheken leisten wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben“

St. Pölten (OTS/NLK) - Jährlich finden die Hauptregionstreffen der Bibliothekarinnen und Bibliothekare in ganz Niederösterreich statt. Landesrat Ludwig Schleritzko besuchte die Hauptregionstreffen in Neunkirchen und Poysdorf, um die Bibliothekarinnen und Bibliothekare zu begrüßen und um sich für das Engagement und die Freude bei ihrer Arbeit für die Bibliotheken zu bedanken. „Ich bin besonders stolz darauf, dass Niederösterreich auf so viele Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die sich oft ehrenamtlich engagieren, zählen kann! Unsere öffentlichen Bibliotheken im Land erzeugen Stabilität in Krisenzeiten und leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben. Sie sind ‚Nahversorger‘ und ‚Motor‘ in den Gemeinden, denn unsere Büchereien bieten nicht nur Lese- und Sprachförderung, sondern so viel mehr! Lesen und soziales Miteinander sind die Schlüsselkompetenzen für praktisch jede Art von Bildung“, so Landesrat Ludwig Schleritzko bei seinen Besuchen.

Geschäftsführerin Ursula Liebmann der Servicestelle Treffpunkt Bibliothek ergänzt: „Ich möchte es nicht verabsäumen, mich bei allen zu bedanken, die für das Bibliothekswesen in Niederösterreich tagtäglich arbeiten – auch bei den Fachstellen und Trägern. Sie leisten sehr viel für die Erhaltung und Weiterentwicklung ihrer Bibliotheken und tragen dadurch dazu bei, eine lebendige Begegnungs-und Bildungskultur für alle Generationen zu schaffen.“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten zum Thema „Begegnung der Generationen“ viele Beispiele von Projekten und Initiativen für unterschiedliche Generationen im Zusammenspiel kennen. Neben dem Beitrag der demenzfreundlichen Bibliothek aus dem Industrieviertel wurde im Mostviertel über die Kombination von Bibliotheksführerschein mit Einbeziehung der Eltern informiert. Im Weinviertel hat man das gemeinsame Angebot von Bilderbuch-Theater und Eltern-Gesprächsrunde präsentiert. Im Zentralraum wurde besonderes Augenmerk auf Literaturvermittlung, vor allem in Bezug auf Buchstart Aktionen und Veranstaltungen hingewiesen. Wie das Zusammenwirken von Jugendlichen und Senioren aussehen kann, hat man im Waldviertel erläutert, auch wie die Bibliotheken mittels Leserezepten zum „Seelenheil“ beitragen können.

Nähere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes Niederösterreich für Bibliotheken, Mag. Kerstin Mayer, Tel.. 02742/9005-17993, E-Mail: kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at; alle Presseinformationen auch unter www.treffpunkt-bibliothek.at/presse.

