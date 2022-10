FP-Landbauer: Nur FPÖ will Niederösterreicher entlasten

ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos stimmen gegen Aufhebung der CO2-Steuer

St. Pölten (OTS) - „Die FPÖ ist die einzige Partei, die auf der Seite der Niederösterreicher steht und gegen neue Massensteuern kämpft“, sagte FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer. So hätten sich im gestrigen Landtag ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos bei einer namentlichen Abstimmung gemeinsam gegen die Aufhebung der CO2-Steuer ausgesprochen. „Jetzt haben wir schwarz auf weiß, wer die Landsleute weiter belasten will und wer sie entlasten will. Die FPÖ steht für Entlastung“, so Landbauer.

Die neue Massensteuer in Form einer CO2-Strafsteuer mache das Leben insgesamt teurer. Die politischen Verantwortungsträger steuerten auf eine Sozialkrise ohnegleichen zu. „Neue Steuern sind das Letzte, was wir jetzt brauchen“, betonte Landbauer. Die CO2-Steuer müsse abgesagt und im Mistkübel entsorgt werden. Allein die Idee, in Zeiten der schwersten Teuerung seit dem Zweiten Weltkrieg neue Massensteuern einzuführen, sei ein Irrsinn. „Dadurch treibt die Regierung die Preise für alle Güter des täglichen Lebens selbst in die Höhe und verschärft die Sozialkrise“, zeigte sich Landbauer ob der Ignoranz von ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos fassungslos.

„So etwas kann nur jemand beschließen, der von den Sorgen und Nöten der Niederösterreicher keine Ahnung hat. Also eine absolut und selbstherrlich regierende ÖVP, eine willfährige und koalitionsgeile SPÖ, weltfremde Ökofanatiker wie die Grünen und Sozialallergiker wie die oligarchenfinanzierten Neos“, so Landbauer. „Spätestens seit der gestrigen namentlichen Abstimmung wissen die Landsleute jetzt, wer auf ihrer Seite steht und wer sie noch weiter belasten will“, betonte Landbauer.

