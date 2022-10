„Energie-Infothek“ in den Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Wien (OTS) - Neue Informationsdrehscheibe in den Grätzeln: Die Nachbarschaftszentren, gefördert von der Stadt Wien, informieren über Unterstützungsangebote zu den Themen Energie und Teuerung.



Angesichts der steigenden Energiepreise haben viele Menschen in Wien große Sorgen. In der „Energie-Infothek“ der Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks gibt es Informationen über Unterstützungsmöglichkeiten in Bezug auf Energie und Teuerung. Interessierte können bei fortlaufenden Terminen persönlich oder telefonisch und ohne Anmeldung Fragen stellen. Im Gespräch wird geklärt, welcher nächste Schritt gesetzt werden kann.



Informationsangebot für Wienerinnen und Wiener

Wo komme ich in Wien auf welchem Weg zu welchen Unterstützungsmöglichkeiten, um die eigenen Energiekosten decken zu können. Wer hat Anspruch darauf und wie komme ich konkret zu meiner Unterstützung. Ob grundsätzliche Informationen zum Klimabonus, der Energieunterstützung Plus, dem Wiener Energiebonus 22 oder zu Möglichkeiten der Energieberatung. Dies alles sind Themen, die im Rahmen der „Energie-Infothek“ von Expertinnen und Experten geklärt werden können. Die „Energie-Infothek“ ist ein Open Room, der zu bestimmten Zeiten für alle in Wien lebenden Menschen offensteht und sich mit den Fragen zum Thema Energie und der Bewältigung der Teuerungen beschäftigt.



Nächste Termine „Energie-Infothek“ in den Nachbarschaftszentren:

Mo., 24. Okt. 2022, 10.00–12.00 Uhr im Nachbarschaftszentrum 3 – Landstraße

Mo., 24. Okt. 2022, 10.00–12.00 Uhr im Nachbarschaftszentrum 16 – Ottakring

Mi., 2. Nov. 2022, 10.00–12.00 Uhr im Nachbarschaftszentrum 15 – Rudolfsheim-Fünfhaus

Do., 3. Nov. 2022, 16.00–18.00 Uhr im Nachbarschaftszentrum 8 – Josefstadt

Weitere Termine und Informationen finden Sie unter:

www.nachbarschaftszentren.at/energie-infothek



Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at



