ORF RSO Wien im November: eine Uraufführung und drei österreichische Erstaufführungen beim Konzert „Lothar Knessl in Memoriam“ live in Ö1

Wien (OTS) - Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien spielt am 3.11. das Konzert „Lothar Knessl in Memoriam“ im Wiener Konzerthaus unter Chefdirigentin Marin Alsop und präsentiert eine Uraufführung sowie drei österreichische Erstaufführungen, Ö1 überträgt live. Eine weitere österreichische Erstaufführung steht beim Kammermusikkonzert am 9.11. im ORF RadioKulturhaus auf dem Programm. Die Opern-Premiere „La gazza ladra“ von Gioachino Rossini im Museumsquartier findet am 16.11. statt, fünf weitere Aufführungstermine im November folgen. Beim „Great Voices“-Konzert (24.11.) im Wiener Konzerthaus spielt das ORF RSO Wien unter Dirigent Marco Boemi, Solist ist Piotr Beczała.

Am Donnerstag, den 3. November (19.30 Uhr) spielt das ORF RSO Wien im Wiener Konzerthaus „Lothar Knessl in Memoriam“. Das Orchester präsentiert unter Chefdirigentin Marin Alsop die Uraufführung von Sara Glojnarićs „Sugarcoating“, die österreichischen Erstaufführungen von Angélica Castellós „Star Washers“, Milica Djordjevićs „O drveću, nežnosti, Mesecu…“ und Matthias Kranebitters „60 Auditory Scenes for investigating cocktail party deafness” sowie Mirela Ivičevićs „Black Moon Lilith“. Das Konzert wird live in Ö1 übertragen.

„Von Freuden und Traurigkeit“ ist der Titel des RSO-Kammermusikkonzerts am Mittwoch, den 9. November (19.30 Uhr) im ORF RadioKulturhaus. Raimund Weichenberger (Flöte), Andrea Stadler (Viola) und Anna Verkholantseva (Harfe) spielen die österreichische Erstaufführung von Pavel Karamanovs „Funny Valentine“, Johannes Maria Stauds „Syndenham Music“, Arnold Baxs „Elegiac Trio“, Claude Debussys Sonate für Flöte, Viola und Harfe sowie Sofia Gubaidulinas „Garten von Freuden und Traurigkeiten“. Weitere Termine der Kammermusikreihe finden am 17. und 30. Jänner, 27. April und 10. Mai 2023 statt. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Donnerstag, den 1. Dezember (19.30 Uhr).

Die Opern-Premiere „La gazza ladra“ von Gioachino Rossini findet am Mittwoch, den 16. November (19.00 Uhr) im Museumsquartier statt. Das ORF RSO Wien spielt unter Dirigent Antonino Fogliani. Es singen Fabio Capitanucci, Marina de Liso, Maxim Mironov, Nino Machaidze, Paolo Bordogna u. a. Weitere Aufführungstermine sind am 18., 20., 23., 25. und 27. November. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt der Opern-Premiere am Samstag, den 26. November (19.30 Uhr).

Am Donnerstag, den 24. November (19.30 Uhr) spielt das ORF RSO Wien unter Dirigent Marco Boemi das „Great Voices“-Konzert im Wiener Konzerthaus, Solist ist Tenor Piotr Beczała. Auf dem Programm stehen Stücke von Giuseppe Verdi, Stanisław Moniuszko, Giacomo Puccini, Umberto Giordano und Pietro Mascagni. Details zum Konzertprogramm des RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 36069/19121

bernadette.aigner @ orf.at