Susanne Schaefer-Wiery wird Kolumnistin bei den RegionalMedien Wien

In „So geht Wien“ gibt Bezirksvorsteherin a.D. Schaefer-Wiery Einblicke in die Kommunalpolitik und beantwortet Fragen der Leserinnen und Leser.

Wien (OTS) - Wie funktioniert das Bezirksparlament? Was darf ein Bezirk selbst entscheiden und wofür braucht es die Zustimmung der Stadt? Warum gibt es in meinem Grätzl nicht mehr Bankerl und wie kann ich meine Ideen für den Bezirk einbringen? Das sind Fragen, die sich viele Wienerinnen und Wiener täglich stellen – Fragen, die sich aus dem unmittelbaren Lebensumfeld ergeben und die zunächst einfach klingen, deren Antworten aber vielschichtig und oft kompliziert sind.

Wer könnte diese Fragen besser beantworten als eine ehemalige Bezirksvorsteherin? Mit Susanne Schaefer-Wiery (parteilos) konnten die RegionalMedien Wien einen echten Profi in Sachen Kommunalpolitik gewinnen. Die Germanistin und Kunstwissenschafterin war viele Jahre lang in der Erwachsenenbildung tätig, bevor sie in die Politik wechselte und schließlich von 2013 bis 2020 Bezirksvorsteherin des 5. Wiener Gemeindebezirks Margareten war.

Künftig wird Schaefer-Wiery eine Kolumne für die RegionalMedien Wien verfassen. In „So geht Wien“ wird sie Einblicke in das kommunale Politgeschehen geben, aber sich auch anderen Aspekten des Wiener Stadtlebens widmen.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Susanne Schaefer-Wiery eine erfahrene Volksbildnerin als Kolumnistin gewonnen haben. Sie teilt unsere Leidenschaft für regionale Inhalte und wird mit ihren Erfahrungen als ehemalige Bezirksvorsteherin unseren Leserinnen und Lesern spannende Einblicke in die Funktionsweise und das Wirken der Wiener Bezirkspolitik geben“, sagt Chefredakteurin Barbara Schuster.

„Alles beginnt im Bezirk: Hier leben wir, hier arbeiten wir. Aber wie funktioniert der Bezirk? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? Was entscheidet der Bezirk alleine? Was fällt uns auf der Straße auf? Wie können wir mitgestalten? Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mit den Leserinnen und Lesern in Kontakt zu treten und viele dieser Fragen zu beantworten“, zeigt sich Susanne Schaefer-Wiery begeistert.

Die Kolumne „So geht Wien“ wird ab Sonntag, 23. Oktober, 14-tägig online auf www.MeinBezirk.at/Wien sowie in den 23 Ausgaben der BezirksZeitung erscheinen.

