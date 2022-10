Eine Reise durch die Welt der DNA-Analysen – von verstaubten Analysen im Kasten zu nützlichen Werkzeugen

Wien (OTS) - Viele Menschen bestellen DNA-Analysen im Internet, sind dann aber mit ihren Ergebnissen ratlos und alleingelassen. Die Analysen landen oft in irgendwelchen Schubladen, statt sie maximal zur Verbesserung der eigenen Gesundheit zu nutzen. Schade um die wertvolle und teure Analyse.

Es gibt große Unterschiede zwischen den Anbietern und deren Analysen: etwas für Genaue, etwas für Pragmatische, in Buchform zum Schmökern vor dem Kamin oder als App für die Dynamischen unterwegs u. v. m. Für jede Person ist etwas Geeignetes dabei – man muss es nur finden, verstehen und dann das maximale aus seiner Analyse herausholen.

Aber was fehlt dafür oft? Jemand, den man fragen kann, der einem den Bericht einfach erklärt.

Hier hakt Dr. Rita Narath ein. Sie hat sich auf das Thema DNA-Analysen spezialisiert und hilft ihren Kundinnen und Kunden, mittels einer gezielten DNA-Analyse das Maximale aus ihren Genen herauszuholen. Dies beginnt bei einem gemeinsamen Gespräch zur Auswahl der richtigen Analyse und geht hin zum Erklären der Berichte und der Fragenbeantwortung beim Follow-up-Gespräch.

Das Spektrum der Analysen von Top-Anbietern erstreckt sich von Nutrigenetik (Ernährung) über Abnehmen nach den Genen und Schönheit bis hin zum biologischen Alter – welches man wiederum durch Lebensstilanpassung (Ernährung, Bewegung) selbst beeinflussen kann.

Am 17.11. (Wien) und 24.11. (Graz) lädt Dr. Narath ein zu einem kostenlosen Vortrag: „Begleiten Sie uns auf eine Reise in die Welt der Genetik“

Dr. Rita Narath hat Biologie mit Studienrichtung Genetik und Nebenfach Mikrobiologie studiert, im Bereich der Genforschung promoviert und sich auf DNA-Analysen spezialisiert.

„Begleiten Sie uns auf eine Reise in die Welt der Genetik“

am 17.11. in Wien und am 24.11. in Graz