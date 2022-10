NÖAAB begrüßt Antrag zur Erhöhung des amtlichen Kilometergeldes im NÖ Landtag

Im NÖ Landtag wurde ein Antrag, der eine wesentliche Forderung des NÖAAB beinhaltet, nämlich die Erhöhung des amtlichen Kilometergeldes, mit großer Mehrheit angenommen.

St. Pölten (OTS) - In der Landtagssitzung vom 20. Oktober 2022 wurde ein Antrag mit großer Mehrheit angenommen, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, das amtliche Kilometergeld zu erhöhen. „Während das Autofahren immer teurer wird, wurde das amtliche Kilometergeld seit 14 Jahren nicht mehr erhöht“, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister, die die Annahme des Antrags begrüßt.

Die Erhöhung ist bereits seit Monaten eine Forderung des NÖAAB. „Es kann nicht sein, dass arbeitende Menschen, die in ihrem Beruf auf das Auto angewiesen sind, mehr und mehr Geld verlieren, weil die Spritpreise stetig steigen und das amtliche Kilometergeld nicht angepasst wird.“ so die NÖAAB Landesobfrau.

„Nachdem das Pendlerpauschale und der Pendlereuro, unter anderem auch auf Drängen des NÖAAB, erhöht wurden, muss jetzt endlich auch eine Erhöhung des amtlichen Kilometergeldes erfolgen. Es ist gut, dass der NÖ Landtag dieser NÖAAB Forderung gefolgt ist und ich hoffe, dass auch der Bund unserer Forderung folgen wird!“, so Christiane Teschl-Hofmeister abschließend.

