AVISO: Verteidigungsministerin Tanner besucht Oberösterreichs Garnisonen in Linz, Freistadt und Wels

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 25. Oktober 2022, eröffnet Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer das renovierte Stellungshaus in Linz, im Anschluss fährt sie zur Lehrkompanie des Panzerstabsbataillons in Freistadt und beendet ihren Besuch in Wels beim Panzerbataillon 14.

Verteidigungsministerin Tanner wird mit dem Landeshauptmann von Oberösterreich das in den letzten Monaten renovierte Stellungshaus in Linz eröffnen. Somit können die jungen Oberösterreicher ihre Untersuchungen im Rahmen der Stellung wieder in Linz absolvieren.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist eine Anmeldung bis 24. Oktober 2022, 12:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-7304 bzw. presse.oberoesterreich @ bmlv.gv.at, verpflichtend.

Eröffnung Stellungshaus

Ablauf Linz Amtsgebäude

10:00 Uhr Eröffnung des renovierten Stellungshauses mit Fragemöglichkeit für Medienvertreter

11:00 Uhr Ende



Zeit & Ort

09:45 Uhr Treffpunkt für Journalisten beim Zugang (Wache) der Ergänzungsabteilung, Garnisonstraße 36, 4018 Linz.





Information zur Garnison Freistadt und Aufgabe der Lehrkompanie

Ablauf Freistadt

12:00 Uhr Rundgang der Frau Bundesministerin und Einweisung in die Aufgaben der Lehrkompanie; Fragemöglichkeit im Anschluss

13:00 Uhr Ende



Zeit & Ort

11:45 Uhr Treffpunkt für Journalisten beim Zugang (Wache) der Kaserne, Linzerstraße 31, 4240 Freistadt.

Information zum Panzerbataillon 14 und die Garnison Wels

Ablauf Wels

14:00 Uhr Einweisung in die Aufgaben des Panzerbataillons und die Garnison Wels an den Landeshauptmann und die Frau Bundesministerin mit Fragemöglichkeit für Medienvertreter

14:30 Uhr Ende



Zeit & Ort

13:45 Uhr Treffpunkt für Journalisten beim Zugang (Wache) der Kaserne, Garnisonstraße 1, 4600 Wels.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Militärkommando OÖ/Presse

Tel.: +43 (0)664-622-7304

E-Mail: presse.oberoesterreich @ bmlv.gv.at