TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 21. Oktober 2022 von Christian Jentsch "Great Britain im Abstiegskampf"

Innsbruck (OTS) - Großbritannien kommt nach dem Brexit nicht zur Ruhe. Statt des versprochenen goldenen Zeitalters des „Global Britain“ führt in London das Chaos Regie. Und die regierenden Tories zerfleischen sich in ideologischen Grabenkämpfen.

Großbritannien kommt nicht zur Ruhe. Was derzeit in London geschieht, hat wenig mit verantwortungsvoller Politik, aber viel mit brutaler innerparteilicher Machtpolitik zu tun – „House of Cards“ lässt grüßen. Die regierenden konservativen Tories führen erbitterte, ideologisch hoch aufgeladene Grabenkämpfe, der Sitz der Premierminister in 10 Downing Street mutierte zum Schleudersitz, das Hauen und Stechen wurde zum Programm. Nur rund sechs Wochen nach ihrem Amtsantritt verkündete die konservative Premierminis­erin Liz Truss gestern ihren Rücktritt und schreibt damit wohl Geschichte: Sie wird zur britischen Regierungschefin mit der kürzesten Amtszeit aller bisherigen britischen Premierminister.

Der Weg zum Brexit und schließlich der Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Jänner 2021 sorgte und sorgt immer noch für schwere Verwerfungen. Politische Stabilität sieht anders aus. Theresa May strauchelte im Irrgarten des Brexit-Dramas. Polit-Clown Boris Johnson übernahm das Ruder. Er führte die Tories im Dezember 2019 zu einem fulminanten Wahlsieg und Großbritannien schließlich mit Verspätung aus der EU. Er war die geeignete Galionsfigur der Brexit-Hardliner und wurde als Robin Hood, als Retter Großbritanniens gefeiert. Dass Johnson in erster Linie Opportunist war, sollte da nicht weiter stören. Das goldene Zeitalter Großbritanniens als „globaler Führer des Freihandels“ wurde ausgerufen. Von neuer Aufbruchstimmung war und ist freilich nichts zu bemerken. Ganz im Gegenteil: Great Britain befindet sich mitten im Abstiegskampf.

Nachdem sich Johnson immer mehr in Skandale verstrickte, musste auch er den Hut nehmen. Seine enge Weggefährtin Liz Truss nahm Anfang September seinen Platz in 10 Downing Street ein. Und die Brexit-Hardliner sahen Truss als Vehikel, um ihre Brexit-Revolution fortzuführen. Mit radikalen Steuersenkungen, der Aushebelung des Sozialstaats und einer Politik der Deregulierung wollen sie Großbritannien nach ihren Vorstellungen umbauen. Koste es, was es wolle. Doch es hätte viel zu viel gekostet. Der Plan von Truss und ihrem geschassten Finanzminister Kwarteng, radikale Steuersenkungen auf Pump ohne Gegenfinanzierung durchzuboxen, musste scheitern. Truss war erledigt. Die brutalen Grabenkämpfe innerhalb der Konservativen sind es nicht. Und der Feldzug der Brexit-Hardliner, die keinen Stein auf dem anderen lassen wollen, wird ebenfalls weitergehen. London geht einen gefährlichen Weg. Wer den Pfad der Stabilität verlässt, spielt mit dem Abgrund. Und verspielt möglicherweise die Zukunft.





