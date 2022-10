OÖ. Volksblatt: "Keine Scheuklappen" (von Christoph STEINER)

Ausgabe vom 21. Oktober 2022

Linz (OTS) - Die Welt und die Wirtschaft sind im Wandel. Die Welt vor allem in politischer und ökologischer Hinsicht. Zweiteres bedingt dabei auch einen teils radikalen Umbau bzw. zumindest eine bedeutende Weiterentwicklung bisheriger wirtschaftlicher Erfolgsmodelle. Eines ist aktuell erkennbar: Manche Technologien sind schon sehr ausgereift (auch weil Pläne teilweise schon vor Jahren gefasst, aber damals wieder verworfen wurden) oder aber klingen noch sehr nach Zukunftsmusik.

Es ist aber all diesen Innovationen eines immanent: Sie können erfolgreich sein. Denn die von der Politik forcierte Wende hat teils Zielvorgaben bis 2040. Eine lange Zeit, in der viel passieren kann, auch heute noch nicht vorhersehbare Technologien könnten den so oft genannten Gamechanger spielen. Daher ist aktuell auch die Technologieoffenheit der Forschung so wichtig. Sich auf einen Heilsbringer festzulegen, fördert eher Scheuklappen und birgt die Gefahr, andere mögliche Lösungen schon aus Prinzip außen vor zu lassen.



