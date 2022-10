„Natur im Garten“: Das war „Blühsterreich on Tour“

LR Eichtinger: „Rückmeldungen geben unserer Bewegung ‚Natur im Garten‘ Aufwind und festigen NÖ als ökologisches Gartenland Nummer 1“

St.Pölten (OTS) - Gemeinsam mit Biogärtner Karl Ploberger tourte Landesrat Martin Eichtinger durch Niederösterreich. Gemeinsam mit den Expertinnen und Experten der NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“ sind die Besucherinnen und Besucher von 16 Bauern- und Wochenmärkten zum ökologischen Gärtnern animiert und informiert worden.

„Der persönliche Austausch mit so vielen Landsleuten und die positiven Gespräche zeigen das hohe Interesse für ökologisches Gärtnern in Niederösterreich. Mit der Bewerbung unseres Jahresschwerpunkts, Bäume und Blühwiesen zu pflanzen und zu erhalten, sind wir einen großen Schritt vorwärtsgekommen“, betont Landesrat Martin Eichtinger in einer Bilanz der Tour. Rund 7.500 Menschen informierten sich in unterhaltsamer und angenehmer Markt-Atmosphäre über die neuesten Entwicklungen der Naturgarten-Branche, holten sich Ratschläge zum Garteln oder nahmen das breite Angebot von „Natur im Garten“ wahr.

Beste Stimmung bei den einzelnen Stopps vor Ort garantierte Biogärtner Karl Ploberger: Zahlreiche Gewinne beim großen „Natur im Garten“ Glücksrad, praktische Gartenpreise beim Quiz und gemeinsames Garteln für ein Kräuterkisterl im eigenen Garten, Balkon oder Terrasse sorgten für Unterhaltung und gute Laune bei Besucherinnen und Besuchern.

„Wir haben viele neue Gartenfreunde in Niederösterreich kennengelernt, die unsere Bewegung bedeutend verbreitern und vergrößern. Kontakte zu bisherigen treuen Unterstützern wurden ebenso gepflegt und verstärkt, um das naturnahe Gärtnern und damit Klima-, Arten- und Umweltschutz direkt vor der eigenen Haustüre zu unterstützen“, resümiert Eichtinger über „Blühsterreich on Tour“.

Weiter Informationen: Mag. Franz X. Hebenstreit, Pressesprecher, +43 2272/619 60 157, franz.hebenstreit @ naturimgarten.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse