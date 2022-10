Die Kanton-Messe erkundet neue grüne Geschäftsmöglichkeiten, um Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und CO2-Neutralität zu erreichen

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GUANGZHOU, China, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Als Reaktion auf die „duale Kohlenstoffstrategie" ruft die 132. Kanton-Messe alle hochkarätigen Unternehmen dazu auf, gemeinsam die Einsparung von Energie, die Reduzierung von Emissionen und die Einführung von Umweltschutzmaßnahmen zu fördern. Dies soll mit Hilfe einer Filteroption für „niedrige CO2-Bilanz" in der Produktsuche geschehen, um umweltbewusste Profile und grünes Networking zu fördern. Bis zum 15. Oktober wurden mehr als 540.000 umweltfreundliche und kohlenstoffarme Produkte auf der virtuellen Plattform der Kanton-Messe präsentiert.

Eines der umweltfreundlichen Produkte, die präsentiert wurden, war ein Klebeband der Shanghai Yongguan Adhesive Product Corp („YG Tape"), einem weltweit führenden biologisch abbaubaren Klebeband, das auf der fortschrittlichsten Bruckner-Folienproduktionslinie der Welt hergestellt wird. Zusätzlich zur Herstellung von biologisch abbaubaren Klebebändern ist die Produktionslinie energieeffizient, dank Durchbrüchen bei intelligenten Geräten und der Nutzung von Photovoltaik als Ersatz für Erdöl.

Ein weiteres Unternehmen, das an der Kanton-Messe teilnimmt, ist Fujian Sijia Industrial Material, das eine niedrige CO2-Bilanz in den Mittelpunkt seines Geschäfts stellt. Auf der Kanton-Messe präsentierte Fujian Sijia sein umweltfreundliches Bodendesign, einschließlich Polypropylen- und PET-Böden, die ohne Weichmacher oder Halogene entwickelt wurden, umweltfreundliche Böden aus Stein-Kunststoff in Lebensmittelqualität sowie RVT-Einfassungsprodukte, die das Problem der Wölbung bei Böden aus Kunststoff-Stein-Verbundstoffen lösen. Die Fertigungslinie von Fujian Sijia übernimmt intelligente Produktionsprozesse, die vollständig automatisiert sind.

Die Produktstruktur ist von Stein und Holz inspiriert und bietet verschiedene Texturen, die den gewünschten Spezifikationen des Nutzers entsprechen, wie etwa Tuchmaserung, Bambusmaserung, Hexagonalmuster oder kundenspezifisches Design. Alle Produkte haben Umweltzertifizierungen erhalten, wie etwa Floorscore in den USA, A+ in Frankreich und AgBB in Deutschland. Jedes Produkt ist natürlich und verwendet umweltfreundliche Rohmaterialien, die wiederverwendet und recycelt werden können.

„Während China verspricht, den Gipfel der Kohlendioxidemissionen vor 2030 zu erreichen und bis 2060 Kohlenstoffneutralität zu erzielen, trägt die Kanton-Messe auch dazu bei, die Teilnahme von kohlenstoffarmen und umweltfreundlicheren Produkten zu fördern und die grüne Transformation verschiedener Branchen voranzubringen", sagte HerrLiu Quandong, stellvertretender Direktor des Auslandsbüros der Kanton-Messe.

Es werden weitere umweltfreundliche Technologieprodukte und Innovationen auf der Kanton-Messe präsentiert. Bitte registrieren Sie sich unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email oder wenden Sie sich per E-Mail an caiyiyi @ cantonfair.org.cn für weitere Informationen und Gelegenheiten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1924665/image_1.jpg

